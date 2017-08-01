Трамп подписал закон об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал закон о введении санкций против России. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Президент Трамп подписал документ о введении санкций против России. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном», — заявим Пенс журналистам в Тбилиси. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Интерфакс.

Законопроект уже был одобрен в палате представителей и сенате. Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что президент США Дональд Трамп «еще не принял решение о вводе санкций против России и о том, какими они будут».

Как сообщала "Фонтанка", РФ в ответ на одобрение конгрессом США новых санкций против России приняла меры: с 1 августа прекращается использование дипломатами США складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Также Россия потребовала до 1 сентября массово сократить число американских дипломатов в России, чтобы уравнять их с числом российских дипломатов в США. 30 июля в Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что количество американских дипломатов в РФ сократится на 755 человек. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил о том, что ответные меры России на санкционный закон могут быть расширены.