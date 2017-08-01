Глава ЛНР назвал терактом подрыв памятника ополченцам

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики утром 1 августа сделал заявление о попытке взрыва памятника "Они отстояли Родину" в столице республики. Игорь Плотницкий считает произошедшее терактом, организованным киевскими спецслужбами. заявление политика опубликовано на его официальном сайте.

"Уже второй раз террористической атаке подвергся памятник защитникам республики в Луганске. Многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается – крушить памятники. И что самое отвратительное: действуя по методичкам ИГИЛа (запрещена в РФ. – Прим. ред.), Киев вовлекает в террористическую деятельность детей. Но Донбасс – не Украина! Все вместе мы защитим свою землю, своих детей, свои памятники", – заявил Плотницкий.

Он призвал население республики к бдительности и сплочённости. "Признаемся честно: жители районов, которые находятся далеко от линии обстрелов, расслабились и привыкли к мирной жизни. А ведь война еще не закончилась. И сейчас уже совершенно очевидно, что основным средством "окончательного решения донбасского вопроса" Порошенко избрал террористические акты", – добавил глава ЛНР.

Как ранее сообщала "Фонтанка", минувшей ночью неизвестные подорвали памятник защитникам непризнанной ЛНР в парке Дружбы народов в центре Луганска. По данным народной милиции республики, взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения. "Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия", — отметили в ведомстве.