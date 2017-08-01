На КАД рекордная 14-километровая пробка

Не проехать от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой.

Пробка длиной 13,8 километра скопилась 1 августа на КАД. Стоит все то же внутреннее кольцо. Только ситуация стала еще хуже.

Не проехать от Колтушского шоссе до виадука над железной дорогой. Естественно, затор затронул и вантовый мост. 14-километровый участок можно преодолеть за 1 час 40 минут. Это почти на 1,5 часа больше, чем обычно. Скорость потока – около 7 километров в час.

Кстати, Народная улица все так же стоит в пробке. Как Октябрьская набережная, Володарский мост и проспект Большевиков.

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