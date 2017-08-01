Из квартиры на Лесном вынесли шубу, золото и перфоратор

Воспользовавшись отсутствием хозяина, домушники освободили квартиру в Выборгском районе Петербурга от всего ценного. Добыча «потянула» на 650 тысяч рублей, большая часть которой – стоимость коллекции ювелирных украшений.

Как стало известно «Фонтанке», опустевшие шкафы встретили 37-летнего владельца квартиры на Лесном проспекте 30 июля, когда тот вернулся после двухнедельного отсутствия. Ревизия квадратных метров показала, что исчез ноутбук, пара телефонов, фотоаппарат и травматический пистолет, который незваные гости прихватили из пустого сейфа. Наличные в размере девяти тысяч рублей хозяин хранил в декоративном сундучке в другом месте, но воры опустошили и его. Также домушники забрали норковую шубу, предусмотрительно прихватив документы и гарантийный талон, и коллекцию ювелирных украшений. Кольца с бриллиантами, подвески, браслеты, серьги и перстни заявитель оценил в 350 тысяч рублей. Как показал осмотр, хозяйственные воры унесли даже шуруповёрт с перфоратором.

Владелец обратился за помощью в полицию. Проводится проверка.