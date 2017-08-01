Американским дипломатам официально запретили пользоваться дачей в Серебряном Бору

С 1 августа вступил в силу запрет на использование сотрудниками посольства США дачи в Серебряном Бору. Это одна из ответных мер, на которую пошли российские власти после того, как конгресс США на прошлой неделе проголосовал за ужесточение антироссийских санкций.

Накануне американское посольство в Москве пожаловалось на то, что доступ к даче на северо-западе столицы был перекрыт еще до вступления ограничений в силу. Однако в МИД России заявили, что грузовые машины в заповедную часть Серебряного Бора не пустили из-за отсутствия пропусков. Источник РБК рассказал, что внешнеполитическое ведомство попыталось экстренно решить этот вопрос и передать разрешение на проезд американцам прямо на КПП у въезда, однако те развернулись и уехали.

Помимо дачи в Серебряном Бору сотрудникам американского посольства также перекрыли доступ к складскому помещению на Дорожной улице в районе Чертаново Южное. Накануне оттуда вывозили имущество на грузовиках с дипломатическими номерами.