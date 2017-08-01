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01.08.2017 10:21

Парочка невнимательных петербуржцев попалась на полкило фальшивого психотропа

«Закладку» с килограммами наркотика в лесополосе Красносельского района Петербурга полицейские нашли раньше заказчиков. Ничего не подозревающие покупатели забрали из тайника фальшивку.

Как стало известно «Фонтанке», 29 июля после вечерней оперативной прогулки по зарослям неподалёку от Петергофского шоссе сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) ушли с крупной партией запрещённого вещества. В припрятанном под деревом свёртке, перемотанном чёрной изолентой, они нашли почти два килограмма сомнительного порошка. Экспертиза показала, что это – психотропное  вещество.  

Полицейские подложили на место аналогичный свёрток, но с ненаркотическим порошком в гораздо меньшем объёме. Покупатели с визитом не затянули и вскоре забрали заказ, так и не заметив, что он стал ощутимо легче.

Сотрудники УКОНа вернули себе муляж чуть позже полудня 30 июля. Он нашёлся в рюкзаке 20-летнего местного жителя, которого вместе с приятелем-ровесником задержали неподалёку от схрона. В их квартире в Приморском районе полицейские обнаружили ещё 30 граммов психотропа, горсть расфасованных таблеток, два пакетика с камнеобразным веществом и весы. Всё это, а ещё пару ноутбуков правоохранители изъяли.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств в особо крупном размере. Парочку оставили под подпиской о невыезде.

 

 


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