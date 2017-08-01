Как избрать Госдуму: рецепты 1905 года

01.08.2017 12:46

К концу июля 1905 года было разработано Положение о Государственной думе. Манифест об ее учреждении был подписан Николаем II 6 августа. О том, почему современники подвергли этот манифест критике и по какой системе избирались первые российские депутаты первой российской Думы, рассказывает Константин Ранкс.

К концу июля 1905 г. специальная группа, собранная для разработки нового, совещательно-законодательного, органа империи — Государственной думы – завершила свою работу. И достаточно было ознакомиться лишь с некоторыми особенностями выборов в ту Думу, чтобы понять — вопрос очередной революции при таком подходе был лишь делом времени.

Начнем с того, что Дума должна была избираться по сословной системе, или как её еще называли — куренной. С очень большой натяжкой можно считать ее родственницей пропорциональной системе, когда депутаты избираются по партийным спискам. Но повторюсь — это крайне большая натяжка.

Были назначены 4 курии: землевладельцев, горожан, крестьян и рабочих. Один депутат мог был избран от 2000 землевладельцев с одной стороны и 90 тысяч от рабочих — с другой. Мало того, выборы для горожан (то есть собственников городской недвижимости) и землевладельцев проводились в два тура, то есть выбирались выборщики, которые и избирали депутатов Думы, а вот крестьянские выборы были четырехступенчатыми. Рабочие кандидаты проходили три ступени отбора.

Казалось бы, зачем нужна такая путаная система? Однако, если обратиться к воспоминаниям участников тех совещаний, становится ясно, что они рассматривали и модель общих, прямых равных и тайных выборов в качестве одного из вариантов (который, кстати, реализовался в Финляндии в следующем, 1906 году на выборах в местный Сейм).

Но вот что смущало — сразу стало ясно, что в стране, где не было у населения никакого опыта политической жизни, где люди истово верили любому печатному слову и даже слову, сказанному на митинге (то есть «на весь честной народ»), огромную популярность получат демагоги и популисты, которые будут радеть не о стратегических интересах державы, а лишь о том, как переизбраться на очередной срок.

Но, как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Государственная дума не смогла приобрести авторитет в обществе, и приобщение его к политике тоже получилось весьма слабым. Можно ли было сделать что-то иначе и с другим результатом — уже неизвестно... История, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения, но кое-какие уроки можно и нужно вынести.

Все выпуски программы Nota Bene доступны в архиве программ интернет-канала [Фонтанка.Офис].