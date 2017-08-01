Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из грузовика под Хабаровском
Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из проезжавшего грузовика, в Хабаровском крае. Инцидент произошел близ города Николаевск-на-Амуре.
Как сообщили 1 августа в местной районной администрации, грузовик, перевозивший рыбу из рыболовецкого колхоза, высыпал на дороге около тонны рыбы, когда ехал на подъем.
«Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и всё съели», — рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Александр Шалыгин.
Как сообщает телеканал НТВ со ссылкой на местных жителей, рыба рассыпалась, так как водитель грузовика был пьян.
@debri_dv В нерестовых реках Нижнего Амура нет рыбы, медведь кормится на дороге Николаевск -Маго! Так перевозят рыбу с заездков! pic.twitter.com/QTpwmWmHlQ— Александр (@ii_zhi) 31 июля 2017 г.
Источник: РБК