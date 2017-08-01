Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из грузовика под Хабаровском

Медведи съели тонну рыбы, высыпавшуюся из проезжавшего грузовика, в Хабаровском крае. Инцидент произошел близ города Николаевск-на-Амуре.

Как сообщили 1 августа в местной районной администрации, грузовик, перевозивший рыбу из рыболовецкого колхоза, высыпал на дороге около тонны рыбы, когда ехал на подъем.

«Речки сейчас пустые, медведи учуяли запах, вышли на дорогу и всё съели», — рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС районной администрации Александр Шалыгин.

Как сообщает телеканал НТВ со ссылкой на местных жителей, рыба рассыпалась, так как водитель грузовика был пьян.