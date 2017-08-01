Пранкеры разыграли советника Трампа, представившись Джаредом Кушнером

Группа из Британии, именующая себя «email-пранкеры», разыграла ряд чиновников Белого дома, сообщает 31 июля CNN.

В частности, представившись зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, они получили от чиновника Белого дома его личный адрес электронной почты.

«Том, мы устраиваем вечеринку в конце августа. Было бы здорово, если бы вы смогли прийти, я обещаю продовольствие, по крайней мере не хуже того, что мы ели в Ираке. Будет отличный вечер», — написал фейковый Кушнер в электронной почте в Outlook советнику Белого дома по вопросам национальной безопасности Тому Боссерту.

Боссерт писал: «Спасибо, Джаред. С таким обещанием я не могу отказаться. Кроме того, если вам когда-нибудь понадобится, мой личный адрес электронной почты…»

По словам пранкера, который передал переписку телеканалу, он был удивлен, что Боссерт ответил, учитывая опыт подобных розыгрышей.

В Белом доме признали инцидент и заявили, что они серьезно относятся к этому вопросу. «Мы очень серьезно относимся ко всем вопросам, связанным с кибербезопасностью, и изучаем эти инциденты», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

Боссерт не ответил на запрос CNN.

Как отмечает телеканал, один из таких розыгрышей, возможно, сыграл определенную роль в напряженности между экс-директором по связям с общественностью Белого дома Энтони Скарамуччи и экс-начальником аппарата Белого дома Рейнсом Прибусом, от имени которого пранкер отправил письмо Скарамуччи на следующий день после отставки Прибуса.

В следующий раз Скарамиччи был обманут тем же пранкером, представившимся претендующим на пост посла в России Джоном Хантсманом.

Сын Трампа Эрик тоже был обманут этим же пранкером, как и его брат Дональд Трамп-младший, однако Эрик вычислил обман и написал: «Я отправил это в правоохранительные органы, которые разберутся».