В Петербурге семиклассника заподозрили в растлении первоклассника

Чтобы разобраться в отношениях между семилетним сыном и его старшим товарищем из соседней школы в Колпинском районе Петербурга, родителям потребовалась помощь полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 1 августа, 13-летнего ученика одной из школ в Колпино заподозрили в нездоровом интересе к приятелю, который только закончил первый класс другого районного учебного заведения. Предполагается, что «уроки полового воспитания» семиклассник проводил у себя в квартире ещё в январе этого года, когда друг был у него в гостях.

Полицейские проверяют поступившую информацию.