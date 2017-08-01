Из Невы извлекли утопленницу с портфелем

Полицейские выясняют обстоятельства смерти молодой женщины, тело которой 31 июля обнаружили в воде у набережной на Васильевском острове в Петербурге. Труп находился напротив пришвартованных китайских кораблей, участвовавших в параде в День ВМФ.

Как стало известно «Фонтанке», мёртвую в Неве рядом с домом №21 по набережной Лейтенанта Шмидта около часа дня заметили прохожие. Они и вызвали полицию.

На вид погибшей можно дать 30-35 лет, она была одета в чёрное платье и куртку. Судя по состоянию тела, в воде оно находилось достаточно долго. Рядом с женщиной нашли портфель, тетрадь с записями и страховой полис на имя 23-летней жительницы города.

Точные причины смерти назовут судмедэксперты.