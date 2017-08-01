Петербургские автомобилисты спасли девушку – на машину рухнуло дерево

Шторм стал причиной серьезных проблем для автомобилистов. Как стало известно 1 августа, самый сильный удар непогоды пришелся на Курортный район. Так, на Приморском шоссе в Зеленогорске накануне поздно вечером валились деревья. Одно из них угодило на «Ниссан».

Девушка, находившаяся за рулем, не пострадала и показала себя с лучшей стороны, оставаясь совершенно спокойной. Автомобилисты своими силами организовали операцию по уборке дороги. Дерево убрали проезжавшие мимо водители.

Часть дорог в Зеленогорске оказалась затоплена.

Подробности, фото и видео – на «Водителе Петербурга».