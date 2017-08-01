В Кронштадте трое обесчестили и ограбили мужчину

Житель Петербурга стал жертвой насилия, как физического, так и сексуального, в Кронштадтском районе в ночь на 31 июля. В довершение всех злоключений мужчину еще и ограбили

Как стало известно «Фонтанке», в понедельник утром в полицию за помощью обратился 34-летний горожанин, который рассказал, что на Цитадельском шоссе повстречал компанию из трех человек. Злоумышленники избили петербуржца, совершили в отношении него насильственные действия сексуального характера, отобрали золотые украшения и мобильный телефон и сбежали. Потерпевший обратился в больницу, а после – в правоохранительные органы.

Проверку обстоятельств происшествия проводит Следственный комитет.