Топ-менеджеров «Реновы» отпустили из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы изменил меру пресечения топ-менеджерам «Реновы» Борису Вайнзихеру и Евгению Ольховику с содержания в СИЗО на домашний арест. Об этом 1 августа сообщил адвокат Вайнзихера Константин Ривкин.

«Срок домашнего ареста Ольховика и Вайнзихера судом установлен до 5 и 6 августа соответственно», — заявил адвокат.

В пресс-службе Басманного суда подтвердили перевод топ-менеджеров «Реновы» под домашний арест, добавив, что об изменении меры пресечения топ-менеджерам «Реновы» просила их защита.

В свою очередь ТАСС также со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщает, что об изменении меры пресечения Вайнзихеру и Ольховику ходатайствовало обвинение.

Совладелец «Реновы» Евгений Ольховик и глава входящей в холдинг компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер были задержаны в начале сентября 2016 года в рамках дела о даче взяток в особо крупном размере руководству республики Коми для получения «максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию». Речь, как сообщалось тогда, идет о взятках на сумму около 800 миллионов рублей.

Фигурантом уголовного дела также является Михаил Слободин ранее возглавлявший «Т Плюс» (тогда компания называлась «КЭС-Холдинг»), а с 2013 года занимавший пост гендиректора «Вымпелкома». После возбуждения уголовного дела Слободин, находившийся в тот момент за пределами России, покинул руководство «Вымпелкома». Он объявлен в международный розыск.

Все фигуранты дела свою вину отрицают.