Сахалинский губернатор попросил Японию о безвизовом режиме

Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко на встрече с председателем Комитета по иностранным делам Палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки предложил ввести для россиян режим трехдневных безвизовых посещений Японии.

«Уверен, это поможет полнее раскрыть потенциал сотрудничества в области туристических обменов и в сфере деловых связей. Рассчитываем на ваше содействие»,— цитирует Кожемяко 1 августа «Коммерсантъ».

Японский политик пообещал сразу по возвращению в Японию передать это предложение правительству. Он сообщил, что 2 августа встретится с главным секретарем кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, который курирует этот вопрос.

Ранее Россия отменила визы для японцев, которые посещают Сахалин на пароме Корсаков-Вакканай на срок до 72 часов. Для россиян была упрощена процедура оформления визы в Японию, сроки выдачи сократились до пяти дней.

Напомним, в апреле состоялся визит в Москву масштабной делегации во главе с премьером Японии Синдзо Абэ. Японские власти позитивно оценили проведенные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, назвав их «откровенными и содержательными». Стороны подписали 29 документов.