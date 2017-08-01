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01.08.2017 08:29

СМИ: Хакеры российской группировки Cobalt атаковали 250 компаний по всему миру

Хакеры из группировки Cobalt, летом 2016 года заставившие банкоматы на Тайване и в Таиланде выбрасывать деньги, в первой половине 2017 года атаковали более 250 организаций по всему миру, рассылая письма от имени Visa и MasterCard. Группа имеет, предположительно, российские корни.

Как сообщает 1 августа РБК, ссылаясь на отчет компании Positive Technologies, в первой половине 2017 года Cobalt разослала фишинговые письма, содержащие в себе зараженные файлы, более чем 3 тыс. получателей из 250 компаний в 12 странах мира. К списку традиционных для Cobalt целей, находящихся в СНГ, странах Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, добавились компании, расположенные в Северной Америке, Западной Европе и Южной Америке, в частности в Аргентине. В сфере интересов группировки теперь не только банки, но и биржи, страховые компании, инвестфонды и другие организации.

Как утверждают эксперты, методы хакеров эволюционируют. Теперь, прежде чем атаковать банки, Cobalt предварительно взламывает инфраструктуру их партнеров — четверть всех атак приходится на госорганизации, промышленные компании, телекоммуникационные операторы и предприятия из сферы медицины.

«Атаки на нефинансовые организации осуществляются с целью подготовки плацдарма для последующих атак на банки. К примеру, злоумышленники могут рассылать фишинговые письма от лица регулятора или партнера банка, для которого он предоставляет услуги», — пояснил заместитель директора центра компетенции по экспертным сервисам Positive Technologies Алексей Новиков.

Он отмечает, что кредитно-финансовые организации гораздо лучше защищены от киберугроз, чем государственные органы и компании промышленного сектора.

Ущерб российских банков от действий хакеров за 2016 год составил чуть более 2 млрд руб., сообщал ранее заместитель начальника главного управления безопасности и защиты информации Центробанка Артем Сычев. Средний ущерб от кибератаки в этот период в мире в среднем составлял $926 тыс. на одну финансовую организацию, говорится в отчете «Лаборатории Касперского». В то же время средний годовой объем расходов одного банка на обеспечение кибербезопасности, по данным компании, сейчас достигает в мире $58 млн, что в три раза больше, чем у нефинансовых организаций.

 

 


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