Еще
08:41 01.08.2017
Пришлите свою новость!
08:37
Леса Ленобласти защитили мобильным приложением
08:29
СМИ: Хакеры российской группировки Cobalt атаковали 250 компаний по всему миру
08:21
МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота
08:13
КАД, Народная улица, Володарский мост парализованы пробками
08:05
В Луганске подорвали памятник ополченцам
00:53
Распределены гранты президента России для НКО
00:38
Глава МИД Британии: Венесуэла находится на грани катастрофы
00:31
В Приозерске к ноябрю забьет фонтан
00:24
Биржи США закрылись разнонаправленно
00:17
Румыны украли iPhone на полмиллиона евро из мчащегося по Голландии фургона
00:10
Дональд Трамп назвал Николаса Мадуро диктатором
31/07
Белый дом США думает над ответом на высылку из РФ дипломатов
31/07
Маккейн: Путин заплатит за нападение на демократию США
31/07
«Возрождение Петербурга» выиграло крупный реставрационный подряд
31/07
США ввели санкции против президента Венесуэлы
31/07
ИААФ: РФ выполнила не все условия для восстановления
31/07
МИД РФ назвал провокацией заявления посольства США о даче в Серебряном Бору
31/07
Цены на нефть растут
31/07
Горожане приняли выхлоп от подлодки за нефтяное пятно на Неве
31/07
МИД Украины назвал дискриминационным закон об упрощении получения гражданства России
31/07
СМИ: Трамп уволил директора по коммуникациям Белого дома через 10 дней после назначения
31/07
Мальчик, сбитый в Первомайском, умер в больнице
31/07
Полтора десятка человек перекрыли Колтушское шоссе во Всеволожске
31/07
Посольство США в Москве заявило о досрочном ограничении доступа к даче в Серебряном Бору
31/07
Автомобиль сбил 4-летнего мальчика во дворе в Первомайском
31/07
Путин подписал закон о компенсационном фонде
31/07
США заподозрили в намеренном затягивании выдачи виз россиянам
31/07
МО "Екатерингофский": глава округа собирался летать бизнес-классом только в экстренном случае
31/07
Защитник Маммана официально перешел в «Зенит»
31/07
Умер выдающийся американский драматург и актер Сэм Шепард
31/07
Евро поднялся выше 71 рубля
31/07
«Сооружение культуры» на Большой Озерной не признают зданием
31/07
“Сорок сороков” и Поклонская разошлись в оценке “романтических отношений” между Николаем II и Кшесинской
31/07
За неделю в Ленобласти зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита
31/07
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 июля
31/07
Немец отменил рекордный заплыв по Неве из-за отсутствия согласований
31/07
За чрезмерную спешку в продаже залогового авто менеджер отправился в колонию на 3,5 года
31/07
Компания Дмитрия Михальченко спорит с КРТИ по поводу развязки в Петергофе
31/07
Президент Польши наложил вето на закон о судебной реформе
31/07
Президент России подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
31/07
Петербуржец выпил, разозлился и поджег три машины
31/07
Министр транспорта: Настройки металлодетекторов могли бы изменить ситуацию с досмотром в метро
31/07
Эксперты упрекнули Смольный в «бюрократизации» борьбы с рекламой борделей
31/07
5 тысяч связистов ЗВО начали учения
31/07
Автосалон освободил самовольно занятый земельный участок в Московском районе
31/07
Дело захватчика заложников в московском банке передали в суд
31/07
Forbes считает Мордашова самым богатым бизнесменом в РФ
31/07
В НИИ скорой помощи госпитализировали еще одного шашлычника
31/07
Украина сдает в аренду часть Чернобыльской АЭС
31/07
В «Борее» откроется выставка работ особых людей
31/07
В Петербурге подорожают общественные туалеты
31/07
Минтранс предложил совместить Восточный скоростной диаметр и наземный экспресс
31/07
Общественная палата спросит МВД о ситуации с «делом Резника»
31/07
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" покинули Кронштадтский рейд
31/07
Водителям Петербурга подарят Тучков мост к новогодним праздникам
31/07
Кержаков: Приглашаю всех на стадион
31/07
Поклонская пригласила создателя «Матильды» на молитву о его же вразумлении
31/07
Эксперимент с досмотром петербуржцев в метро признан неудачным
31/07
В перечень бесплатно имплантируемых медизделий добавили протезы для мужчин
31/07
На Моховой из-за прорыва несколько автомобилей оказались в кипятке
31/07
От Сертолово до Cанкт-Петербурга могут запустить «Ласточки»
31/07
Депутаты МО «Екатерингофский» решили возить своего главу не только на Toyota Camry, но и бизнес-классом
31/07
Петербургский автохам, выдумавший нападение на себя, не признал вину
31/07
В поселке Торики построят водопровод и канализацию
31/07
Петербург просит у федерального центра 18,4 млрд рублей на дорожные проекты
31/07
Губернатор Ленобласти пригласил Варламова на кинофестиваль в Выборг
31/07
Полиция не арестовала наехавшего на прохожих финна
31/07
Петербургского бизнесмена будут судить за мнимое трудоустройство инвалидов
31/07
Весна закончилась в июле, но лета осенью в Петербурге не будет
31/07
Автомобиль въехал в толпу людей в Киеве
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
01.08.2017 08:13
0 Комментариев

КАД, Народная улица, Володарский мост парализованы пробками

Ремонтные работы на внутреннем кольце КАД породили огромные пробки в Невском районе Петербурга утром 1 августа. Проблемы – на огромных участках. Стоит внутреннее кольцо от Ленинградской улицы до Обухово. Естественно, вместе с вантовым мостом.

Вместе с ним – развязка с Мурманским шоссе, сама трасса, Народная улица, Володарский мост, Октябрьская набережная.

Общая длина пробок достигает, по самым скромным подсчетам, 10 километров.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
26.07.2017 09:00

КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге

Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
SPOT
22.05.2017 14:05

Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей

Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25

Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%

«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
КАД, Народная улица, Володарский мост парализованы пробками
Водителям Петербурга подарят Тучков мост к новогодним праздникам
Военные корабли снова разведут Дворцовый и Благовещенский
На КАД на месяц закроют участок внутреннего кольца
В России стали больше брать автокредитов
Дорожные работы парализовали внутреннее кольцо КАД
Разведенные днем мосты Петербурга свели навигаторы с ума
Мосты в Петербурге развели раньше, чем обещали
Не доехал: поездка в Пулково закончилась ночным «паровозом»
Эксперты рассказали, сколько стоят автомобили с пробегом в Петербурге
Викторина: дадут ли вам льготный автокредит?
Х***ЕР останется у власти
Почему таксисты не хотят на светлую сторону
Маршрутки поехали мимо закона
Самый дорогой «Мерседес» в подарок от ПМЭФ
ОСАГО только для своих
Хороший петербуржец - пеший петербуржец
Где водителям лучше не ездить 9 мая
Петроградскую потеснят ради спорта
«АвтоВаз»: Агрессивным планам - агрессивный дизайн
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin

День ВМФ в Петербурге

«Бабушкины очки» как семейные скрепы

Новости компаний
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
SPOT
22.05.2017 14:05
Четвертый сервис по замене масла открывает свои двери для автолюбителей
Замена масла в двигателе является самой приоритетной задачей по техническому обслуживанию автомобиля для любого автовладельца, ведь именно двигатель является сердцем автомобиля. Доверить эту на первый взгляд не сложную, но требующую опыта процедуру можно с уверенностью мастерам SPOT.
«Строительный трест»
04.05.2017 17:25
Для клиентов «Строительного треста» ипотека в рублях снижена до 10,25%
«РоссельхозБанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в строящихся жилых комплексах компании «Строительный трест» до 10,25% годовых.
«Банк «Санкт-Петербург»
28.10.2016 17:54
Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
Лето - жаркий период во всех отношениях. Злоумышленники не дремлют в любую погоду. Так за одну неделю АРКАН вернул два угнанных автомобиля своим владельцам.
www.piterlada.ru
27.06.2016 09:00
Питер-Лада победила в профессиональном рейтинге Дилер Года
АВТОСТАТ, Automarketolog.ru при поддержке Avito.ru подвело итоги работы дилеров по всей России по итогам работы в 2015 году. В массовом сегменте в Петербурге всех обошел бренд LADA, который представляет АО «Питер-Лада», базовый центр концерна на Северо-Западе.
Футбол в Янила Кантри
08.06.2016 16:43
Футбол, тест-драйв и шашлык: ярмарка в Янила Кантри стала центром местной жизни
На традиционной фермерской ярмарке, которую 5 июня провел в голландском квартале Янила Кантри Ленстройтрест, гости участвовали в тест-драйве автомобилей KIA и LADA, играли в футбол и угощались «янинским» шашлыком, приготовленным по особой рецептуре
garant.spb.ru
25.04.2016 15:32
Оформление электронных ПТС самоходных машин
Удостоверяющий центр ООО «Электронный экспресс» (УЦ ГАРАНТ), крупнейший УЦ РФ, входящий в состав компании «Гарант», предлагает выгодные условия приобретения электронно-цифровой подписи для организации работ по оформлению электронных ПТС
17.04.2016 14:28
«Касторама» и «Максидом» отдают предпочтение «ГрузовичкоФ»
Представители перевозчика объявили о начале работы в пермской «Кастораме» с 27 апреля и открытии доставки из «Максидома» с середины месяца.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.