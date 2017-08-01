КАД, Народная улица, Володарский мост парализованы пробками

Ремонтные работы на внутреннем кольце КАД породили огромные пробки в Невском районе Петербурга утром 1 августа. Проблемы – на огромных участках. Стоит внутреннее кольцо от Ленинградской улицы до Обухово. Естественно, вместе с вантовым мостом.

Вместе с ним – развязка с Мурманским шоссе, сама трасса, Народная улица, Володарский мост, Октябрьская набережная.

Общая длина пробок достигает, по самым скромным подсчетам, 10 километров.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».