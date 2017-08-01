МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота

Министерство иностранных дел пригласило в Россию украинского пилота Александра Акопова, которого на Украине подвергли критике из-за симпатии к России. Об этом сообщается в фейсбуке российского внешнеполитического ведомства.

«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в Интернете за якобы симпатии к России», — говорится в сообщении, выложенном в ночь на 1 августа.

Отмечается, что поводом для критики стала фотография в профиле Акопова в фейсбуке, которая представляет собой коллаж из фотографий главы МИД России Сергея Лаврова и самого летчика.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — отметили в МИДе.