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01.08.2017 08:21

МИД пригласил в Россию раскритикованного на Украине пилота

Министерство иностранных дел пригласило в Россию украинского пилота Александра Акопова, которого на Украине подвергли критике из-за симпатии к России. Об этом сообщается в фейсбуке российского внешнеполитического ведомства.

«Украинский пилот турецкой компании Atlas Global Александр Акопов, 27 июля героически посадивший поврежденный градом самолет в Стамбуле, подвергся резкой критике в Интернете за якобы симпатии к России», — говорится в сообщении, выложенном в ночь на 1 августа.

Отмечается, что поводом для критики стала фотография в профиле Акопова в фейсбуке, которая представляет собой коллаж из фотографий главы МИД России Сергея Лаврова и самого летчика.

«Александр, то, что Вы совершили, — вне политики. Спасибо Вам за профессионализм! Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады», — отметили в МИДе.

Источник: "Газета.ру"

Справка:

27 июля украинский пилот Александр Акопов посадил в Стамбуле попавший под град авиалайнер, стихия повредила датчики самолета и лобовое стекло кабины. На борту воздушного судна в момент посадки находились 6 членов экипажа и 121 пассажир.

Президент Украины Петр Порошенко наградил летчика Акопова орденом. А позднее украинского пилота подвергли резкой критике в соцсетях за якобы симпатии к Российской Федерации, так как на его странице были размещены фотографии главы МИД РФ.


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