В Луганске подорвали памятник ополченцам
В центре Луганска неизвестные подорвали памятник защитникам непризнанной Луганской народной республики «Они отстояли Родину».
По данным народной милиции ЛНР, взрыв произошел в ночь на 1 августа, в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения.
«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.
Ранее памятник уже подвергался покушению со стороны неизвестных. В ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные подорвали монумент, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.
Торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие глава республики Игорь Плотницкий, состоялась 12 мая 2015 года, в День ЛНР.
Источник: "Лента.ру"