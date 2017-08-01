В Луганске подорвали памятник ополченцам

В центре Луганска неизвестные подорвали памятник защитникам непризнанной Луганской народной республики «Они отстояли Родину».

По данным народной милиции ЛНР, взрыв произошел в ночь на 1 августа, в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения.

«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.

Ранее памятник уже подвергался покушению со стороны неизвестных. В ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные подорвали монумент, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.

Торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие глава республики Игорь Плотницкий, состоялась 12 мая 2015 года, в День ЛНР.