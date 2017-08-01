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01.08.2017 08:05

В Луганске подорвали памятник ополченцам

В центре Луганска неизвестные подорвали памятник защитникам непризнанной Луганской народной республики «Они отстояли Родину».

По данным народной милиции ЛНР, взрыв произошел в ночь на 1 августа, в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения.

«Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет. Ведутся следственные действия», — отметили в ведомстве.

Ранее памятник уже подвергался покушению со стороны неизвестных. В ночь на 1 сентября 2016 года неизвестные подорвали монумент, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Уже в сентябре прошлого года монумент был восстановлен.

Торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие глава республики Игорь Плотницкий, состоялась 12 мая 2015 года, в День ЛНР.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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