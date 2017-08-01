Глава МИД Британии: Венесуэла находится на грани катастрофы

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Венесуэла находится «на грани катастрофы» и призвал президента страны Николаса Мадуро «остановиться, пока не поздно», передает РИА «Новости».

«Венесуэла находится на грани катастрофы, и правительство Николаса Мадуро должно остановиться, пока не стало слишком поздно», — заявил он.

По его словам, Венесуэла «атакует сама себя». Он отметил, что в стране уже погибли более ста человек, в связи с чем «демократия и основополагающие права находятся в опасности».

Он добавил, что выборы в учредительное собрание «усилили проблемы и напряжение» в стране.

Ранее президент США назвал Николаса Мадуро диктатором, а Минфин страны ввёл против него персональные санкции.