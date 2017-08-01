Дональд Трамп назвал Николаса Мадуро диктатором

Президент США Дональд Трамп назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро диктатором после того, как он «захватил абсолютную власть в стране». Его заявление зачитал советник по нацбезопасности Герберт Макмастер в ходе брифинга перед прессой, сообщает 31 июля CNBC.

«Недавние действия, которые достигли кульминации со вчерашним захватом абсолютной власти путем фальшивых выборов в учредительное собрание, представляют собой очень серьезный удар по демократии в нашем полушарии», — говорится в сообщении Трампа.

По словам американского президента, «Мадуро не просто плохой лидер, теперь он диктатор».

Ранее минфин США ввел персональные санкции против Мадуро.