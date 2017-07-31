Белый дом США думает над ответом на высылку из РФ дипломатов

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что американское руководство изучает возможные ответные меры на решение России уменьшить число сотрудников дипмиссий США, передает РИА «Новости».

«В настоящее время мы изучаем наши варианты и, когда нам будет, что сказать, мы дадим вам знать», — сказала она.

30 июня в Петербурге президент РФ заявил, что количество сотрудников дипмиссии США в Росии сократится на 755 человек. Это ответные меры на принятие парламентом США новых антироссийских санкций и высылку российских дипломатов из США в канун 2017 года.