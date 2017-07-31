Маккейн: Путин заплатит за нападение на демократию США

Американский сенатор Джон Маккейн прокомментировал сокращение числа дипломатов США в России, заявив, что российский президент Владимир Путин «заплатит за нападение на американскую демократию». Об этом он 31 июля написал в твиттере.

«Не удивлен, что Путин высылает американских дипломатов, но он и его приближенные все равно заплатят за нападение на нашу демократию», — написал сенатор. Об этом сообщает "Газета.ру".

Накануне российский президент заявил, что 755 дипломатам США придется покинуть Россию. По словам Путина, такие меры Москва приняла из-за того, что американская сторона «предприняла ничем не спровоцированный... шаг по ухудшению российско-американских отношений».

Напомним, несколько дней назад 80-летний Джон Сидней Маккейн III, сенатор США от штата Аризона с 1987 года, считающийся одним из самых рьяных антироссийский политиков, перенес операцию по удалению раковой опухоли мозга.