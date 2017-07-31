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31.07.2017 23:22

США ввели санкции против президента Венесуэлы

Минфин США объявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Согласно принятому решению, все активы Мадуро в американской юрисдикции заморожены, гражданам США запрещено вести с ним дела.

Мадуро был внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, предусматривающего введение ограничительных мер в отношении венесуэльских должностных лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за «подрыв демократии».

Как отмечается, санкции были введены на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею, которая призвана «незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного Национального собрания, переписать Конституцию и установить авторитарный режим». Ведомство назвало Мадуро «диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа».

«Наказав Мадуро, Соединенные Штаты ясно заявляют о нашей оппозиции политике его режима и нашей поддержке народа Венесуэлы, который стремится вернуть свою страну к полноценной и процветающей демократии», — заявил министр финансов США Стивен Мнучин. «Любой, кто участвует в этом незаконной НКА, может быть в будущем подвергнут со стороны США санкциям за участие в подрыве демократических процессов и институтов в Венесуэле», — добавил он.

В минфине обвинили венесуэльские власти в злоупотреблении правами граждан, репрессиях в отношении оппозиции и критиков режима, а также в том, что, несмотря на огромные запасы нефти, «десятки миллионов венесуэльцев голодают», причем режим «отказывается импортировать достаточное количество продовольствия» и «отвергает гуманитарную помощь».

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на ряд источников, в частности, в Конгрессе США, решение о санкциях в отношении нефтяного сектора Венесуэлы не приняты, однако такие меры по-прежнему рассматриваются.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание (конституционную ассамблею). Этот орган будет наделен полномочиями вносить изменения в конституцию страны.

18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что если администрация Мадуро не отменит своих планов созвать 30 июля учредительное собрание, то Вашингтон предпримет «решительные и быстрые экономические действия».

Источник: Лента.ру


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