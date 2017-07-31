ИААФ: РФ выполнила не все условия для восстановления

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) 31 июля выступила с заявление по поводу восстановления членства ВФЛА (Всероссийской федерации лёгкой атлетики). По мнению членов совета, российская федерация выполнила не все условия на данный момент. Решение о приостановлении членства будет продлено.

"Рабочая группа считает, что был достигнут существенный прогресс по достижению ряда условий, установленных советом по восстановлению членства ВФЛА, но эти условия еще не выполнены в полном объеме. Приостановление членства ВФЛА будет продлено до тех пор, пока эти шаги не будут реализованы", – сообщает пресс-служба ИААФ, пишет "СЭ".

Напомним, из-за допингового скандала ВФЛА была отстранена от членства в ИААФ, российские легкоатлеты не смогли участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году и последующих соревнованиях. Сейчас российские спортсмены готовятся выступить на чемпионате мира под нейтральным флагом.