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31.07.2017 22:34

Горожане приняли выхлоп от подлодки за нефтяное пятно на Неве

 

Выхлопные газы от подлодки, которая стоит на Неве между Благовещенским и Дворцовым мостами, вечером 31 июля смутили жителей Петербурга. Многие приняли их за пятно грязи на поверхности воды.

Новостью о том, что Нева чем-то загрязнена, очевидцы поделились в соцсетях. На снятых ими кадрах видно желто-бурое пятно, тянущееся за кораблём. На самом деле, как объяснили "Фонтанке" в диспетчерской службе предприятия "Пиларн", которое занимается ликвидацией последствий разливов нефтепродуктов на главной водной артерии Петербурга, это шлейф газа, который тянется за подводной лодкой, а не по поверхности воды. Она готовится покинуть Неву после парада в честь Дня ВМФ, а пятно – это следствие работы дизельного двигателя, не представляющее опасности для акватории реки.

Напомним, 30 июля в Северной столице и Кронштадте прошли парады кораблей и пролёты самолётов морской авиации, принимал их президент Владимир Путин.


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