МИД Украины назвал дискриминационным закон об упрощении получения гражданства России

Министерство иностранных дел Украины назвало дискриминационным закон об упрощении процесса получения гражданства России украинцами.

«Согласно действующему законодательству Украины, единственным документом, удостоверяющим факт прекращения гражданства Украины как путем выхода из него, так и его потери, есть соответствующий указ президента Украины», — говорится в тексте сообщения.

В ведомстве также предостерегли граждан страны от поездок в Россию и призвали «не поддаваться на подобные провокации», пишет "Газета.ру".

Напомним, перед уходом на летние каникулы российский парламент принял закон, упрощающий украинцам процедуру принятия российского гражданства. Теперь им не нужно ждать официального ответа от властей Украины о лишении гражданства этой страны, достаточно предоставить нотариально заверенное заявление о выходе из него российским миграционным службам.