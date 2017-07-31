СМИ: Трамп уволил директора по коммуникациям Белого дома через 10 дней после назначения

Президент США Дональд Трамп принял решение уволить финансиста Энтони Скарамуччи с поста директора по коммуникациям Белого дома, сообщает 31 июля New York Times со ссылкой на источники.

Такое решение Трамп принимает спустя 10 дней после назначения Скарамуччи. Неизвестно, останется ли Скарамуччи в Белом доме или покинет администрацию президента.

Как пишет NYT, об увольнении Скарамуччии попросил бывший министр национальной безопасности Джон Келли, которого Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома 29 июля.

Назначение Скарамуччи привело к тому, что пост пресс-секретаря президента США покинул Шон Спайсер, который, как писал CNN, был против назначения Скарамуччи, передает RNS.