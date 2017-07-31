Посольство США в Москве заявило о досрочном ограничении доступа к даче в Серебряном Бору

Посольство США в Москве обвинило власти России в досрочном ограничении доступа к даче в Серебряном Бору, сообщает 31 июля Reuters.

«В соответствии с извещением правительства России, миссии США в России должна была иметь доступ к даче до полудня 1 августа. У нас не было доступа весь день вчера и сегодня», — заявила представитель посольства.

Reuters уточняет, что в доступе к даче было отказано пяти автомобилям с дипломатическими номерами, передает RNS.

МИД России сообщил, что Россия с 1 августа приостанавливает использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору. Кроме того, МИД России также предложил США сократить количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, до 455 человек.

Консульства Соединенных Штатов могут специально замедлить выдачу виз россиянам, чтобы вызвать у них недовольство действиями властей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 31 июля.

Ранее в понедельник The New York Times сообщила, что россиянам стали чаще отказывать в получении виз после того, как Москва ввела ответные меры на новые санкции в ее адрес. По данным сотрудника компании, которая помогает гражданам РФ получить право на въезд в Штаты, каждый день отказ получают 50-60 человек.

Президент России 30 июля в Петербурге Владимир Путин сообщил, что число американских дипломатов сократится на 755 человек.

В пятницу, 28 июля, Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, но в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп намерен его одобрить.