США заподозрили в намеренном затягивании выдачи виз россиянам

Консульства Соединенных Штатов могут специально замедлить выдачу виз россиянам, чтобы вызвать у них недовольство действиями властей. Такое мнение высказал в беседе с РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в понедельник, 31 июля.

«Это может делаться специально, чтобы навредить, чтобы вызвать недовольство российских граждан (решением Москвы ответить на принятие Конгрессом США нового пакета санкций — прим. ред.)», — отметил парламентарий. Вместе с тем он подчеркнул, что получение американской визы никогда не было быстрым, пишет "Лента.ру".

Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Игорь Морозов, в свою очередь, высказал мнение, что Москва может зеркально ответить на искусственное затягивание работы американских консульств. «Очевидно, что, если такое замедление виз по срокам произойдет, причины будут совсем не в сокращении персонала», — сказал сенатор агентству.

Ранее в понедельник The New York Times сообщила, что россиянам стали чаще отказывать в получении виз после того, как Москва ввела ответные меры на новые санкции в ее адрес. По данным сотрудника компании, которая помогает гражданам РФ получить право на въезд в Штаты, каждый день отказ получают 50-60 человек.

В пятницу, 28 июля, Москва ввела ограничения в отношении американских дипломатов после того, как американский конгресс принял законопроект о новых антироссийских санкциях. Документ еще ожидает подписи президента, но в Белом доме уже заявили, что Дональд Трамп намерен его одобрить.

Бывший посол США в России Майкл Макфол высказал мнение, что россиянам теперь придется ждать получения американской визы «неделями, если не месяцами».