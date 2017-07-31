МО "Екатерингофский": глава округа собирался летать бизнес-классом только в экстренном случае

В МО "Екатерингофский" 31 июля прокомментировали постановление совета депутатов, разрешающее главе муниципалитета летать в командировки бизнес-классом. Как утверждают в пресс-службе муниципалитета, глава округа собирался пользоваться билетами более дешевого класса.

«Олег Смакотин (глава МО «Екатерингофский» – прим.ред.) летает в командировки только эконом-классом и только в интересах своего округа. Возможность перелета бизнес-классом предусмотрена для "экстренных" ситуаций, например, если билетов эконом-класса нет в продаже, а командировка срочная и необходимо срочно быть на заседании или подписании соглашения. Аналогичная ситуация и с проживанием в гостиницах: номера повышенной комфортности никто и никогда не покупал, всегда находились более дешёвые варианты», – заявили в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что на сайте МО опубликовали постановление о расценках на командировки для муниципальных служащих и главы округа. Последний по служебным нуждам может летать бизнес-классом, а также жить в номере ценой до 10 тысяч рублей в сутки.

Ранее в муниципалитете для главы округа купили Toyota Camry почти за 2 млн рублей.