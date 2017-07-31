Защитник Маммана официально перешел в «Зенит»

Центральный защитник «Лиона» Эмануэль Маммана перешел в футбольный клуб «Зенит». Об этом сообщает официальный сайт петербургской команды. Контракт с игроком подписан на 5 лет.

В составе «Ривер Плейта» Маммана выиграл чемпионат Аргентины, стал обладателем Южноамериканского кубка, Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки и Кубка банка Суруга.

В июле 2016-го присоединился к «Лиону», где отыграл 25 матчей и забил 1 мяч.

Ранее сообщалось, что 21-летний аргентинский футболист обойдется петербургскому клубу в 16 миллионов евро. При этом сам «Лион» купил его год назад у «Ривер Плейта» за 9 миллионов евро.