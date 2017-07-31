“Сорок сороков” и Поклонская разошлись в оценке “романтических отношений” между Николаем II и Кшесинской

Крымский экс-прокурор, депутат Государственной думы ФС РФ Наталья Поклонская и организаторы движения «Сорок сороков» призывают православных христиан на одно «молитвенное стояние» «За веру! За Отечество! За народ и царя!», которое должно воспрепятствовать выходу на экраны фильма Алексея Учителя «Матильда», но расходятся во взглядах на личную жизнь последнего российского императора и характер его отношений с балериной.

«Люди, которые просят меня поддержать их, пишут, что в основу сюжета фильма легли выдуманные романтические отношения святого государя Николая II и балерины Мариинского театра Матильды Кшесинской», – эта запись размещена в ЖЖ Поклонской и, очевидно, она придерживается этой же точки зрения.

Движение «Сорок сороков» полагает, связь была. Один из организаторов его акции «Остановим «Матильду» призывает своих сторонников разослать жалобы во все инстанции, от президента России до Следственного комитета. В приготовленных шаблонах жалоб, однако, факт добрачной связи между императором и балериной, который отрицает Поклонская, признается: «Николай Александрович, действительно, имел романтические отношения с Матильдой Кшесинской до брака, не скрывал это, но перед вступлением в брак в 1894 году полностью прекратил общение с последней, после чего они больше не виделись».

Напомним, фильм, рассказывающий о взаимоотношениях канонизированного российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, должен выйти в прокат осенью 2017 года. Наталья Поклонская заявила, что кино оскорбляет чувства верующих, хотя на просьбы Учителя хотя бы посмотреть фильм она так и не откликнулась. Кино уже выдержало многочисленные проверки, инициированные депутатом. Ее коллеги в Госдуме даже начали собирать подписи, с требованием запретить широкий прокат фильма.