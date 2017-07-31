«Фонтанка» за 60 секунд — 31 июля

Бей своих, чтобы чужие боялись. В ответ на санкции США мы уволим несколько сотен россиян, которые трудятся в их посольствах охранниками, переводчиками, электриками и политологами.

Министр транспорта РФ Максим Соколов предложил уложить в створе Восточной широтной магистрали (ВСД) рельсы для наземного экспресса. И правильно. Еще там можно теплоцентраль уложить, чтоб два раза не вставать, – а то трубы, которые в земле, постоянно рвутся.

Муниципальные депутаты МО «Екатерингофский», победившие всех возможных оппозиционеров на своей земле, очень любят своего главу. Катают его на Toyota Camry и перевозят с места на место только бизнес-классом. Победителей же не судят.

Читатель «Фонтанки» уличил пилота истребителя МИГ-31 в том, что тот вёл самолет не по штатным навигационным приборам, а по туристическому навигатору Garmin. Дело было на параде в честь Дня Военно-морского флота России в Петербурге. Прибор снят с производства, а то был бы продакт-плейсмент уровня трусов Медведева.

Праздник от нас уходит. В течение трех дней ночной развод Дворцового и Благовещенского мостов продлится на 20 минут дольше обычного. Помашите корабликам.

Сотовые операторы не хотят снижать цены на внутрироссийский роуминг. ФАС давит. Проверяйте свой баланс почаще.

1 кубометр древесного пня стоит 2 рубля, бересты – аж 42 рубля. Если что, берите мох, мох самый дешевый, всего 40 копеек. Смольный установил расценки на лесные ресурсы. Осталось понять – зачем.

Петербург и Ленобласть просят 18,39 млрд рублей из федерального бюджета на плохие дороги. На дураков пока не просят.

С 1 августа на месяц закроют участок основного хода КАД от развязки с Шафировским проспектом до Колтушского шоссе. По внешнему кольцу можно будет ездить не быстрее 50 км в час.

А Росгидромет решил говорить о погоде в аэропортах только за деньги. История о том, как одно маленькое коммерческое решение может стоить жизни авиапассажирам.

А у нас бабье лето продлится до Нового года. А там и до Восьмого марта рукой подать.