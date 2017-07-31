Немец отменил рекордный заплыв по Неве из-за отсутствия согласований

Немецкий пловец-экстремал Марко Хенрикс, который 1 августа собирался совершить 77-километровый заплыв по Неве, отказался от своей идеи.

Как сообщает «Российская газета» в понедельник, 31 июля, причиной стало отсутствие согласований.

Организаторы заплыва уверяли, что процесс согласований находится под их контролем, но в последний момент выяснилось, что разрешения на заплыв нет. Сам Хенрикс крайне разочарован случившимся, ведь в Россию он специально прибыл для установления рекорда. Его заплыв должен был стать завершением российско-немецкого автопробега дружбы Берлин-Москва, который стартовал 29 июля.

Ранее аналогичный заплыв совершил петербургский спортсмен-любитель Алексей Серёдкин. На финише его вместе с сопровождающими задержали сотрудники правоохранительных органов . Экстремалы добрались до Васильевского острова, заплыли в Финский залив, где и привлекли внимание полиции. Однако, составив протокол, полицейские быстро отпустили экстремалов.