За чрезмерную спешку в продаже залогового авто менеджер отправился в колонию на 3,5 года

В Петербурге вынесли приговор менеджеру автоломбарда, который обманывал заемщиков.

Сотрудник компании «Автолюкс» Дмитрий Савостьянов приговорен к 3,5 года общего режима за присвоение и растрату. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба горсуда.

Дело рассматривал Приморский районный суд в особом порядке. Служители Фемиды посчитали доказанным, что Савостьянов выдавал под залог автомобилей кредиты. Не дожидаясь срока окончания договора кредитования, он продавал авто, а полученные деньги забирал себе.

Общий ущерб составил более двух млн рублей. Савостьянов полностью признал свою вину и деятельно раскаялся.