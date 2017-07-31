Федор Чистяков: Россия самая свободная страна – можно принять Конституцию и выбросить ее

Музыкант Федор Чистяков покинул Россию из-за религиозных убеждений, но обещал вернуться. Правда, только на гастроли. В эфире [Фонтанка.Офис] новоиспеченный житель Нью-Йорка рассказал, что случилось.

В эфире [Фонтанка.Офис] новоиспеченный житель Нью-Йорка рассказал, что случилось.

- Вы действительно иммигрировали в США?

– Все не совсем так. Сейчас в России сложились такие обстоятельства, которые делают трудным мое проживание на этой территории. Но это не значит, что я собираюсь вообще порвать все канаты и все здесь утопить. Например, осенью планируются концерты группы «Ноль», которые мы давно обещали, и все это должно состояться, если не будет какого-нибудь форс-мажора. 18 ноября в Москве, а 23-го в СПб. А так изменилась территория физического нахождения в большем количестве времени.

- Вы попросили политическое убежище?

– Этот вопрос я не буду обсуждать, только скажу, что у меня уже с этим все в порядке. У меня есть трудовое соглашение.

- На решение остаться в США повлиял запрет Свидетелей Иеговы в России (подробности здесь. – Прим. ред.)?

– Это решение поставило всех членов организации, и меня в том числе, вне закона. Поэтому как я могу находиться и жить на территории страны, где я поставлен вне закона? Ответ простой: никак. Отсюда все и происходит.

- Вам лично или вашим близким поступали какие-то сигналы, угрозы после признания Свидетелей Иеговы вне закона?

– Да, поступали. Например, к одному моему товарищу пришли и унесли все компьютеры, произвели обыск в доме. Потому что он является членом организации. Для меня это кошмар, – у меня дома находится студия, и допустить, чтобы в моих наработках начали копаться и искать признаки экстремизма, в конце концов, это просто унизительно. Речь идет не о какой-то опасности, но о состоянии, в котором ты находишься: все время ждешь – что-то произойдет. Я делаю долгосрочные проекты, связанные с музыкой. На полгода – релизы, альбомы. А я не могу тогда ничего обещать. Вдруг меня завтра арестуют, к примеру. И я не смогу выполнить свои обещания.

- Но вы себя раньше публично никак не олицетворяли с организацией. Все же чего вы боитесь, если ничего не пропагандируете?

– В городе Орел посадили гражданина Дании. Исследование этого вопроса показывает, что даже нет сформулированного обвинения, но этот человек сидит в тюрьме. Это беспредел. Нет законов, Конституции, норм, которые охраняют права человека. Пока ты никому не интересен, можешь гулять, но если встал спорный вопрос, ты ничего не докажешь, ты полетишь.

- Да, но теперь вы открыто сказали, из-за чего уехали, и как же теперь давать концерты в России? Как избежать тех рисков, о которых вы говорите?

– Согласно моим убеждениям у меня есть каждую неделю запланированные мероприятия, которые связаны с поклонением Богу. Это как раз то, что они считают экстремизмом. И например, если я приехал на концерты, то это определенная цель – приехал и уехал. А если я тут живу, то я должен все это делать где-то потихонечку.

- То есть «состав преступления» – это религиозный обряд, который вы не будете совершать в Российской Федерации?

– Да.

- Как восприняли новость о переезде ваши близкие в России и коллеги в США?

– Разные мнения есть. И те, кто поддерживает, и те, кто откровенно хамит. Самые полярные точки зрения.

- А музыканты ваши как?

– С музыкантами, я думаю, мы продолжим работать, будут какие-то совместные действия.

- Вы можете объяснить логику запрета организации Свидетелей Иеговы в России? Зачем это сделано?

– Самое страшное и самое ужасное, что эту логику не найти. Это необъяснимо. Много есть противников у Свидетелей Иеговы. Но зачем это решение нужно властям России, я не понимаю. Говорят, что есть имущество, которое собираются отнять. Но это копейки в масштабах государства. В нацистской Германии преследовали Свидетелей. А в США едешь в метро и читаешь рекламу – что если вы столкнулись с признаками дискриминации – расовой, религиозной, – вы можете обратиться туда-то и туда-то.

- Ну, если вам кто-то пообещает, что с вами в России все тут будет хорошо, вернетесь?

– Понимаете, в этом вот как раз и заключается суть российской жизни. Закона нет. Сегодня скажет, завтра забудет. Или его вообще сменят. Да и кому я нужен?

- Спрошу проще – что должно измениться, чтобы вы вернулись?

– Да я никуда не исчез. Я собираюсь приезжать. Собираюсь вести музыкальную деятельность, но удаленно.

- А если запрет в России отменят?

– Сложно сказать. Сейчас вообще обстановка в России довольно тревожная. Не только со Свидетелями. Именно в том, что основы все падают и рушатся. И пока не возникнет определенный порядок, тут опасно будет находиться.

Я недавно читал, что один юрист не мог получить ответ по судебному делу, ему не отвечали. Он опубликовал открытое письмо в газете. И можно было прочитать, как велось дело. В суде должна выясняться правда, а там объективности нет. Россия самая свободная страна – можно принимать законы и не выполнять их, можно принять Конституцию – и выбросить ее. Можно все. А это немножко сложно, если хочешь иметь какие-то права.

- Вам на это скажут – такое есть везде в мире, но в разном масштабе.

– Я спорить с этим не собираюсь. Но пока это лично кого-то не коснулось, можно философствовать. А когда начинаются какие-то проблемы, то просто принимаешь решение, которое с практической точки зрения позволяет эти проблемы решить. Я не собираюсь говорить, хуже или лучше в Америке. Это совершенно разное.

- Что вы думаете о том, как вообще сейчас складывается ситуация на планете? Ощущение тревожности, которое вы испытывали в России, его нет в США?

– Внутри России очень тревожно. В основном это происходит из-за СМИ. Когда ты открываешь новости и читаешь подзаголовки, тебя колбасит от одних этих подзаголовков. Колбасит и направо, и налево. А здесь (смотрит в окно) жизнь спокойная. Здесь ничего этого нет на самом деле. Можно об этом не думать, если не хочется, если не открывать браузер. В России это с трудом получается. Ты выходишь на улицу и сразу что-то читаешь на баннерах. Здесь же такое ощущение, что политика находится непонятно где. Полиция тоже находится непонятно где. Она где-то под боком, но ты её не видишь. Я говорю про Нью-Йорк. И это спокойнее. А что касается реальных угроз… Ситуация неприятная. Опять похоже на холодную войну. Можно сказать, что она уже идёт. От чего ушли, к тому и пришли. Всё опять. Всё снова. А это всё сильно уже надоело на самом деле. Вообще у меня есть, конечно, надежда, но я говорить об этом не буду, потому что в РФ это считается запрещённым теперь. Для Российской Федерации этой надежды пока мало.

- Хорошо, каковы ваши дальнейшие музыкальные планы? Вышел первый трек «Время жить» восстановленного проекта «Ноль». Очевидно, нас ждёт пластинка? Это будет нечто ностальгическое, как ваша предыдущая пластинка «Фёдор Чистяков: Ноль +30», или нечто совершенно новое?

– Да, помимо осенних концертов в России есть мысль о записи альбома «Ноля». Очевидно, что в ближайшее время над ним начну работать. Я надеюсь. В любом случае, это будет новый альбом с новыми песнями. Новую песню «Время жить» мы записали вдвоём с Алексеем (Николсом) Николаевым (участник классического состава группы «Ноль». – Прим. ред.). Мы записали этот трек вдвоём. Мне очень понравилось. Получилось неплохо. Я бы хотел продолжить и отработать весь альбом именно в таком формате.

- Записывать будете в Штатах или в Петербурге?

– Это будет межконтинентальный проект.

- Лучше межконтинентальные альбомы «Ноля», чем «межконтинентальные ракеты»?

– Наверное (смеётся).

- Новый «Ноль» будет таким же боевым, как ваши последние песни с альбома «Без дураков» и свежие синглы «Сорвало башню» и «Время жить», или это будет лирика? Сколько уже есть материала и про что он?

– Материал нельзя сказать, что уже готовый. Какие-то песни в большей степени готовы. Какие-то пока только в виде набросков. Но думаю, что в итоге материал будет хороший. Не оставит равнодушными.

- Спасибо, Фёдор, за «межконтинентальный разговор».

– Примерно как с орбитальной станции!

- По итогам голосования в нашей официальной группе 84,8% пользователей сказали, что понимают тех, кто уезжает («Да. Это право любого человека»). 8,5% затрудняются с ответом. Лишь около 7% ответили: «Нет. С кем же мы останемся?» Интересный результат?

– Очень интересный. И очень обнадёживающий, что есть столько людей, которые уважают чужие права. По крайней мере, на [Фонтанка.Офис].

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»