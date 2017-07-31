Компания Дмитрия Михальченко спорит с КРТИ по поводу развязки в Петергофе

Оператор порта Бронка ООО «Феникс», чьим гендиректором до сих пор числится Дмитрий Михальченко, не может договориться со Смольным по поводу строительства железнодорожной развязки в Петергофе. Компания хочет вынести объект за границы охраняемого Английского парка, чиновники согласны на тоннель.

О том, как движется разработка предпроектных решений по железнодорожным подходам к порту Бронка, представители компании «Феникс» рассказали 31 июля на заседании Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством министра транспорта РФ Максима Соколова, а также губернаторов Георгия Полтавченко и Александра Дрозденко.

По словам проектировщиков, реализация проектов повысит объем перевозок до 8 млн тонн в год. Ранее координационный совет поручил «Фениксу» предпроектные проработки по строительству путепровода для закрытия существующего железнодорожного переезда в створе улицы Юннатов в Рыбацком. Кроме того, речь идет о строительстве еще двух развязок, которые позволят закрыть переезды в створе Петергофской улицы в Старом Петергофе и Дворцового проспекта в Мартышкино.

С проектом в Старом Петергофе возникли проблемы. Объект находится в границах объекта культурного наследия – Английского парка. В связи с позицией КГИОП «Феникс» предлагал КРТИ исключить развязку в створе Блан-Менильской улицы из концепции развития транспортной инфраструктуры (на ее основе разрабатывается новый Генплан). Однако в Смольном заявили, что данный объект можно реализовать в виде тоннеля. Пока комитеты не договорятся, работы дальше не пойдут. В КРТИ подтвердили, что не хотят отказываться от проекта и в связи с этим предлагают тоннельный вариант.

В конце 2016 года «Фонтанка» писала о том, что «Фениксу» одобрили разработку предпроекта по использованию железнодорожной ветки Лигово – Ораниенбаум – Бронка. Сейчас здесь в основном следуют электрички.

ООО «Феникс» образовано в 2007 году как дочерняя компания ЗАО «Холдинговая Компания «Форум», подконтрольного Дмитрию Михальченко. Сам он, согласно СПАРК, до сих пор является гендиректором «Феникса». В три очереди строительства порта Бронка (Ломоносов) будет вложено около 60 млрд рублей, в том числе около 16 млрд рублей – транш федерального бюджета на дноуглубительные работы. За первый год работы порт перевалил лишь около 30 тысяч TEU.