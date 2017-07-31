Президент Польши наложил вето на закон о судебной реформе

Глава Польши Анджей Дуда ветировал законопроект, из-за которого Евросоюз грозил Варшаве лишить ее права голоса в совете ЕС. Как сообщается в Twitter канцелярии президента 31 июля, закон отправлен на пересмотр обратно в польский парламент.

Ранее Европейская комиссия запустила санкционную процедуру из-за судебной реформы Польши — согласно тексту закона, 15 из 25 членов судебного совета будут назначаться сеймом, кроме того, расширяется список полномочий министра юстиции, который сможет назначать и лишать должности большую часть главных судей страны. Все это, по мнению ЕС, противоречит европейскому законодательству.

Законопроект был принят польским парламентом 22 июля. После этого в стране начались масштабные акции протеста.