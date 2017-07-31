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31.07.2017 19:10
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Особняк на Дворцовой продадут вместе с «Тайгой»

Особняк на Дворцовой набережной, где находится креативное пространство «Тайга», продадут с торгов осенью. Эксперты, правда, говорят, что покупателя для такого «золотого» объекта найти будет непросто.
Особняк на Дворцовой продадут вместе с «Тайгой»

Исторический особняк XIX века З. Д. Мишукова на Дворцовой набережной (Мошков пер., д. 2А,  – Дворцовая наб., д. 20) уйдет с торгов. Как сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (РАД), известный петербургский памятник архитектуры уже готовят к продаже. Источники «Фонтанки» сообщают, что торги будут назначены на осень. Начальная цена здания площадью 1760 кв. м и земельного участка площадью 904 кв. м – 365 млн рублей. 

На данный момент дом полностью сдан в аренду арт-пространству «Тайга» – одному из самых известных «хипстерских» местечек в Северной столице. И хотя руководители проекта  комментируют продажу особняка неохотно, заявляя, что его «продают уже шестой год за 400 млн и никак не могут продать», дальнейшее существование этого необычного оазиса в самом центре «золотого треугольника» может быть поставлено под вопрос. 

Владельцем особняка, как рассказали «Фонтанке» информированные источники, является девелоперская группа компаний «МегаМейд». В пресс-службе компании, впрочем, это отрицают, говоря, что объект ранее действительно был в их собственности, но теперь УК «МегаМейд-Недвижимость», входящая в группу, выступает лишь как продавец, а не владелец. Глава УК Дмитрий Липин также отказался комментировать по телефону вопросы «Фонтанки» о причине продажи объекта; ранее он был приобретен компанией на торгах.

Собственниками головной компании ЗАО «ХК «МегаМейд», по данным ЕГРЮЛ, являются Виталий и Моника Супиченко. Гендиректором этой компании, по данным СПАРК, работает Олег Лукшевич — он же бывший гендиректор микропредприятия ООО «Лидер»,  которое, по странному совпадению, находится именно в том самом доме в Мошковом переулке, 2А, о котором идет речь. Любопытно также, что головной собственник у «Лидера» (гендиректор сейчас — Виктор Симоненко) находится в Панаме — это компания «Джетривис Инкорпорейтед», ей принадлежит 80% акций. В истории компании также можно найти следы еще двух фирм — кипрских офшоров. По данным сайта panamapapers, на котором выложен скандально известный «панамский архив», «Джетривис Инкорпорейтед» в свою очередь является офшором из Арабских Эмиратов. Ее же головным владельцем выступает, в свою очередь, Domliar Limited – компания, совладельцем которой назван Дмитрий Хенкин, а также Hermioni Khenkin, вписанный(ая?) в панамский архив как бенефициар нескольких кипрских компаний. По странном стечению обстоятельств Forbes в 2016 году публиковала историю о некоем Дмитрии Хенкине, партнере Consulco Real Estate, который родился в Ленинграде, женился на гречанке и перебрался на Кипр, где развил бизнес на лондонской недвижимости. 

Группа «МегаМейд» известна на рынке благодаря нескольким миллиардным заказам для cтруктур, связанных с государством, — в частности, для Государственного управления обустройства войск (ГУОВ), – а также для ГУП «ТЭК СПб», Водоканала, СПб ГКУ «Управление заказчика» и других. Некоторые игроки рынка связывают «МегаМейд»  со Станиславом Логуновым, который до 2012 года был директором СПбГАУ «Центр государственной экспертизы», а также ранее работал в Водоканале и комитете по строительству. В 2013 году чиновник заступил на должность замдиректора департамента государственного заказчика капитального строительства Минобороны. Как предполагают участники рынка, не исключено, что «МегаМейд» получает государственные заказы упрощенными способами.

В РАД считают, что будущий владелец особняка в Мошковом переулке может продолжать сдавать здание в аренду или использовать под собственные нужды. Например, под представительский офис компании или гостиницу, рассказывает Юлия Акимова, заместитель руководителя коммерческого департамента аукционного дома. Охранные обязательства КГИОПа касаются  только фасада особняка, выходящего на набережную. При этом, как говорят в РАД, дом – один из немногих в ближайшем окружении, сохранивший первоначальный облик: последние серьезные перестройки были здесь полтораста лет назад – в 1863 году. В разное время в особняке жили гоф-интендант Петра I – П. И. Мошков, по имени которого теперь назван переулок, а также семьи Нарышкиных и Долгоруковых.

Как говорят в РАД, «объект в хорошем состоянии». Правда, ранее основатели «Тайги» рассказывали в СМИ, что здание было сильно попорчено ремонтом начала 90-х. А во время Великой Отечественной в дом попала бомба, сохранились её следы — забетонированное перекрытие. При ремонте в дымоходе нашли и старинные документы – ведомости с императорского бала, а также сосуд XVIII века и миниатюрную дамскую обувь. 

Сама «Тайга» — творческая платформа, проект, занявший особняк в 2011 году, – давно занимает одно из первых мест в списке модных и продвинутых локаций для нестандартно мыслящей молодежи Северной столицы. Сегодня здесь находятся типография, архитектурные и дизайн-студии, мастерские, барбершоп, шоу-румы дизайнерской одежды и мебели, магазины и кафе. «Тайга» также является площадкой для российских и международных выставок современного искусства, концертов, кинопоказов, маркетов, мастер-классов и лекций по дизайну, урбанистике, экологии и современной культуре. Проект успел принять на своей площадке выставки, организованные при поддержке Голландского института, Гете-института в Санкт-Петербурге и израильского консульства, показы Aurora Fashion Week, меропрития Фонда «Эрмитаж XXI век», фестивалей «Бумфест», Cyberfest и других. 

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», сошлись во мнении, что продать объект будет на сегодняшнем рынке непросто. Так, Сергей Владимиров, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций компании JLL в Санкт-Петербурге, заявил, что озвученная РАД цена значительно выше рынка. По его мнению, потенциально объект в такой знаковой локации может быть интересен для размещения престижного представительского офиса компании, то есть покупки под собственные нужды. 

Анна Сигалова, директор департамента инвестиционных услуг Colliers International в Санкт-Петербурге, тоже сомневается, что заявленная цена достижима. «Здание вряд ли будет продано дороже, чем за 300 млн рублей, и то если его особенности совпадут с требованиями покупателя. Оно не подвергалось капитальной реконструкции, современные системы вентиляции и кондиционирования отсутствуют, поэтому при реализации офисной функции объем инвестиций в ремонт и отделку может быть внушительным, – считает эксперт. – Особняк такой площади с видами на Петропавловскую крепость может подойти для размещения представительства компании, которой важны премиальная локация и уникальные видовые характеристики. Некоторые компании, например, рассматривают возможность приобретения таких объектов для размещения кабинетов руководства. Здание на Дворцовой набережной также может подойти для мини-отеля до 50 номеров».

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»


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