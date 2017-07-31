Президент России подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины

Владимир Путин подписал законодательные поправки, касающиеся погашения задолженностей жителями Крыма и Севастополя по кредитным договорам, заключённым с украинскими банками. Об этом сообщает 31 июля пресс-служба президента РФ.

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» принят Государственной думой 19 июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года.

Поправками уточняется порядок погашения задолженностей физических лиц, имеющих место жительства на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, по кредитным договорам, заключённым с украинскими банками.

В частности, заёмщику предоставляется право обратиться в Фонд защиты вкладчиков (далее – Фонд) с уведомлением об отказе от взаимодействия с лицом, имеющим право требовать погашения задолженности, и о готовности урегулировать возникшие разногласия только с участием Фонда.

Также расширяются возможности Фонда по реструктуризации задолженности заёмщика и уточняется статус Фонда. В частности, полномочия учредителей Фонда передаются высшим органам государственной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя, уточняется порядок ликвидации Фонда, а также определяются полномочия наблюдательного совета Фонда.

Кроме того, Федеральным законом определяются полномочия Фонда при осуществлении прав кредитора в отношении юридических лиц – должников кредитных учреждений, размер обязательств которых превышает пять миллионов рублей, а также лиц, передавших своё имущество в залог в обеспечение исполнения обязательств указанных юридических лиц.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов отмечал, что закон затронет интересы около 200 тысяч жителей полуострова и позволит списать кредиты объемом до пяти миллионов рублей.