Банк «Санкт-Петербург» открыл для «ТрансФин-М» кредитную линию на 600 млн рублей

ПАО «ТрансФин-М» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии объемом 600 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 4.5 года.

Привлеченные средства «ТрансФин-М» направит на приобретение специализированного оборудования для последующей передачи в лизинг и финансирование текущей деятельности компании.

«Банк «Санкт-Петербург» не в первый раз финансирует лизинговые сделки, – отмечает член Правления – Старший вице-президент – директор филиала Банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович. – Мы рады внести свой вклад в обновление основных фондов компаний и надеемся, что участники рынка, по достоинству оценившие качество финансовых услуг, будут обращаться в «Банк «Санкт-Петербург» с такими проектами и в дальнейшем».

«Мы начали сотрудничество с банком «Санкт-Петербург» в 2015 году и уже достигли отличных результатов. Только в этом году это уже второй кредит, предоставленный «ТрансФин-М» банком: в апреле была открыта кредитная линия объемом 700 млн рублей, направленная на приобретение карьерной спецтехники для передачи в лизинг предприятиям угледобывающей отрасли. Всего за время сотрудничества мы получили кредиты на сумму порядка 5 млрд рублей, – отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. – Сильные позиции компании на российском рынке лизинга, высокая капитализация, а также положительная динамика ключевых показателей по МСФО и РСБУ повышают инвестиционную привлекательность «ТрансФин-М» для потенциальных инвесторов и кредиторов».

На сегодняшний день с лизинговой компанией «ТрансФин-М» сотрудничают порядка 25 банков, объем кредитного портфеля составляет 113 млрд рублей. Помимо привлечения кредитов в российских и иностранных банках компания осуществляет заимствования путем выпуска облигаций. В настоящий момент в обращении находится 26 выпусков облигаций на общую сумму 62,7 млрд рублей, в том числе три выпуска облигаций, конвертируемых в акции на общую сумму 10 млрд рублей. В декабре этого года первый выпуск конвертируемых облигаций на сумму 3 млрд рублей будет конвертирован в акции, что увеличит уставный капитал компании.