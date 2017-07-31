Министр транспорта: Настройки металлодетекторов могли бы изменить ситуацию с досмотром в метро

Министр транспорта РФ Максим Соколов прокомментировал сложности, возникшие у горожан с введением тотального досмотра в петербургской подземке. В ходе общения с журналистами 31 июля после заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области он предположил, что выходом из ситуации могло бы стать снижение параметров чувствительности металлодетекторов.

«Сегодня я получил письмо о неудачном эксперименте по досмотру пассажиров в метрополитене. О проблеме мне известно, – заявил министр Максим Соколов. – Настройки оборудования на минимальные предельные границы чувствительности металлических предметов должны были существенным образом облегчить контроль и мероприятия по досмотру пассажиров».

Отметим, что ранее в интервью «Фонтанке» глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщал, что предлагал федеральным властям снизить чувствительность рамок детекторов. «Фактически они настроены на 180 граммов суммарно. Если есть пудреница, телефон и ключи, этого достаточно на сработку. Мы обращались с просьбой рассмотреть вопрос о снижении чувствительности, чтобы количество срабатываний было меньше. Нам сказали, что ГОСТы никто менять не будет», – утверждал Гарюгин .

«С учетом обращения главы петербургского метрополитена мы с коллегами из соответствующих служб разберемся с этим вопросом и предпримем меры, чтобы мероприятия по досмотру осуществлялись в достаточном режиме», – добавил Соколов.

Напомним, что тотальный досмотр пассажиров начался 23 июля. Меру безопасности тестировали на четырех станциях метро – «Спасская», «Звенигородская», «Крестовский остров» и «Электросила». Досмотр вызвал гигантские очереди из желающих попасть в подземку.