Эксперты упрекнули Смольный в «бюрократизации» борьбы с рекламой борделей

Комитет по печати Северной столицы утвердил порядок работы системы автодозвона для борьбы с незаконной рекламой. Соответствующее распоряжение опубликовано 31 июля.

Как сообщала «Фонтанка», искоренять таким образом рекламу «отдыха» и прочих услуг с улиц города организация «Красивый Петербург» предложила еще в 2015 году. Суть метода состоит в том, чтобы на номера, указанные в расклеенных листовках и объявлениях на асфальте, после соответствующей проверки совершались регулярные автоматические звонки с уведомлением о незаконности деятельности.

Постановление правительства о внедрении системы было принято 22 июня, теперь Смольный определился, как именно будет пресекать такую деятельность. Однако, по мнению активистов, процедура, предложенная комитетом по печати, излишне забюрократизирована, а потому неэффективна.

Так, в соответствии с распоряжением комитета по печати, органы, получившие заявления о размещении незаконной рекламы (администрации районов, муниципалитеты и комитет по законности), в течение трёх рабочих дней направляют ему обращение по специальной форме. Далее в течение семи рабочих дней созывается комиссия, которая принимает решение о постановке номера на автодозвон, оформляется протокол. В течение двух рабочих дней протокол возвращается в комитет по печати, где принимается окончательное решение, которое передаётся должностному лицу. После этого номер из нелегальной рекламы ставится на автоинформирование.

«От момента фиксации проблемы до начала процедуры автоинформирования может пройти 20 дней. Жизненный цикл листовки – пара суток. Расклейщики каждые несколько часов проходят по одному и тому же маршруту и каждый клеит до 1000 листовок в день», – отмечают эксперты «Красивого Петербурга». Таким образом, решение проблемы незаконной рекламы городу не грозит, считают они.

В комитете по печати сообщили, что устанавливая порядок работы с заявками по автодозвону, действовали в «пределах правового поля». «Насколько процедура эффективна, покажет время. Но, если у активистов будут конструктивные предложения, готовы их выслушать», – прокомментировал глава комитета Сергей Серезлеев.