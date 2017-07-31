Дело захватчика заложников в московском банке передали в суд

Следствие по делу Арама Петросяна, который в августе 2016 года захватил заложников в московском Citibank, завершено. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по двум статьям Уголовного кодекса.

Как сообщает Следственный комитет России 31 июля, Петросяну вменяют угрозу совершения взрыва и захват заложников.

По версии следствия, 24 августа прошлого года он отправился в банк на Большую Никитинскую улицу. Там он взял в заложники четырех человек, угрожая при этом взорвать закрепленный у него на груди предмет, который оказался безобидным. Через несколько часов он сдался и всех отпустил. Экспертиза показала, что он был вменяем, при этом вину Петросян признал лишь частично.

Как писала «Фонтанка», вероятной причиной такого поведения 55-летнего москвича стали проблемы с бизнесом и многочисленные долги по кредитам. За помощью он обращался к российскому президенту.