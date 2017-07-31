Сокращение Штатов

Наш ответ на санкции – несколько сотен россиян, которые станут безработными. Охранников, переводчиков, электриков, политологов с хорошим английским.

Ответ России на санкции США не будет «зеркальным» даже по отношению к предновогодней высылке из Америки 35 российских дипломатов. Чтобы наказать Соединённые Штаты как можно больнее, Министерство иностранных дел потребовало от Госдепа сократить штат дипломатических представительств в России на семьсот с лишним человек. Безработными станут в итоге не американцы, а граждане России. Ещё одним ударом по Америке может стать увеличение срока оформления визы. Тоже для россиян.

Напомним, что на прошлой неделе обе палаты Конгресса США почти единогласно одобрили закон о новых санкциях в отношении России. Под ограничительные меры рискуют попасть и юрлица, помогающие подсанкционным компаниям совершать сделки, и родственники подсанкционных граждан. Под угрозой оказались международные проекты России, в частности – строительство газопровода «Северный поток – 2». В ответ на это МИД предписало посольству США прекратить пользоваться складами в Москве и дачей в Серебряном Бору с 1 августа, а с 1 сентября «привести количество дипломатических и технических сотрудников… в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США». Это означает, что штат должен быть сокращён до 455 человек.

Как объяснили «Фонтанке» неофициально в одной из американских дипмиссий, российские представительства в США почти не берут на работу американцев. Не только ключевых дипломатов, но и технический персонал выписывают с Родины. И там увольнение влечёт за собой высылку из Америки – как это было в декабре с 35 российскими сотрудниками.

Госдеп США нанимает американских граждан для работы в российских представительствах в основном на ключевые должности. На сайте Госдепартамента есть список этих «ключевых сотрудников». Всего в четырёх городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – работают 62 таких человека, из них трое во Владивостоке совмещают по две должности. Ещё 4 места в Санкт-Петербурге вакантны, теоретически эти «американские» должности можно сократить без высылки кого-то на родину.

Почти все остальные сотрудники дипломатических представительств США в России, технический персонал, – граждане России. И даже если в штате есть американцы, они будут уволены в последнюю очередь. Приоритеты расставлялись при приёме на работу. Чтобы понять, кого Госдеп нанимал в России, то есть кто в первоочередном порядке вылетит, можно посмотреть в объявлениях о вакансиях. Два до сих пор висят на сайте посольства.

Генеральному консульству в Санкт-Петербурге, например, требуется электрик. Вакансия открыта до 1 августа. Среди требований к кандидату – среднее специальное образование, умение работать с чертежами, знание автоэлектрики и английский язык. Зарплата – около 77 тысяч рублей в месяц. В сумму входят премия и оплата расходов на питание.

В Москве как раз незадолго до принятия упомянутого закона о санкциях посольство начало искать водителя со средним образованием, навыками вождения большегрузов и автобусов, с 5-летним, как минимум, стажем безаварийной езды и с хорошим английским. Зарплата с учётом премий и надбавок на питание – 67 тысяч рублей в месяц. Судя по тому, что вакансия ещё опубликована, не нашли пока.

В июне этого года посольство в Москве искало сотрудника, который занялся бы исследованиями на тему военнопленных и пропавших без вести. В должностные обязанности входит работа в архивах и телефонные интервью. Требования – 2 курса университета, опыт проведения исследований, знание истории войн – в Корее, во Вьетнаме и Великой Отечественной, свободный английский. За работу по два дня в неделю предлагали зарплату 70 тысяч рублей в месяц.

В апреле посольство наняло ассистента по работе с социальными медиа. Требования к кандидату – два курса университета, трехлетний опыт аналитики или маркетинга в цифровых СМИ, беглый английский. Предлагали откликаться студентам. За полную рабочую неделю обещали зарплату 106 тысяч в месяц с учётом бонусов и «пайковых». В декабре 2016-го на 130 тысяч в месяц звали специалиста по делам культуры и прессы, на 80 тысяч – ассистента образовательной программы. В обоих случаях требовались высшее образование и свободный английский.

Сколько таких людей окажется на улице – пока точно сказать нельзя, потому что неизвестно точное число сотрудников дипмиссий США в России. «Фонтанка» обратилась с запросом в посольство США. «Мы не комментируем конкретные цифры», – ответила пресс-секретарь. Пресса на «родине» санкций, видимо, получала ответы в том же духе, так как газета The Washington Post публикует эти данные со ссылкой на отчёт Государственного департамента за 2013 год. Там сказано, что всего в посольстве и консульствах США в России работают 1200 человек. Таким образом, увольнению подлежат 755 сотрудников.

«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение, – комментирует ситуацию посольство в Москве. – Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности».

Бывший посол США в России Майкл Макфол ещё раньше предположил, что следствием такого сокращения штатов может стать, в частности, увеличение времени оформления американской визы. «Если это сокращение правда, русским придётся ждать неделями, если не месяцами, чтобы получить визу в США», – написал он в Твиттере.

Напомним, что в декабре 2016 года указом президента Обамы была введена новая порция санкций в ответ на кибератаки во время избирательной кампании, и тогда из Америки высланы были 35 сотрудников посольства РФ – граждан России. Подразумевалось, что эти 35 россиян не столько исполняли обязанности в рамках штатного расписания, сколько потворствовали кибернападению на американские выборы. Тогда президент Путин не только не выслал в ответ американцев из России, но даже позвал их на ёлку в Кремль.

Нынешний ответ на санкции готовили, как минимум, с 13 июля, когда законопроект о санкциях только был опубликован на сайте Конгресса США. Тогда пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила: если закон будет принят, Россия вышлет американских дипломатов, а то слишком много под этим прикрытием расплодилось шпионов.

В прошлый раз нечто похожее происходило во времена «холодной войны», тридцать лет назад – в 1986 году. Начал тогда Советский Союз: 30 американских дипломатов были обвинены в шпионаже и высланы из страны. В ответ США сделали ровно то, что сейчас российский МИД: объявили о сокращении штатов российских дипмиссий. Чтобы уравнять дипломатические корпуса двух стран, из Вашингтона и Сан-Франциско выдворили 55 человек. Причём американцы выставили список тех, кто должен покинуть их страну.

Теперь Россия проявила великодушие и списка из семисот с гаком человек составлять американцам не стала. Сами пусть решат, кого из россиян лишить работы. Это сокращение штатов уже назвали крупнейшим с 1917 года, когда миссии США в России просто были закрыты.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»