Сокращение Штатов

Еще
20:21 31.07.2017
Пришлите свою новость!
19:38
Умер выдающийся американский драматург и актер Сэм Шепард
19:30
Евро поднялся выше 71 рубля
19:24
«Сооружение культуры» на Большой Озерной не признают зданием
19:13
“Сорок сороков” и Поклонская разошлись в оценке “романтических отношений” между Николаем II и Кшесинской
19:08
За неделю в Ленобласти зарегистрировано 3 случая клещевого энцефалита
19:07
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 июля
19:02
Немец отменил рекордный заплыв по Неве из-за отсутствия согласований
18:57
За чрезмерную спешку в продаже залогового авто менеджер отправился в колонию на 3,5 года
18:52
Компания Дмитрия Михальченко спорит с КРТИ по поводу развязки в Петергофе
18:46
Президент Польши наложил вето на закон о судебной реформе
18:42
Президент России подписал закон о погашении долгов крымчан перед банками Украины
18:32
Петербуржец выпил, разозлился и поджег три машины
18:27
Министр транспорта: Настройки металлодетекторов могли бы изменить ситуацию с досмотром в метро
18:25
Эксперты упрекнули Смольный в «бюрократизации» борьбы с рекламой борделей
18:22
5 тысяч связистов ЗВО начали учения
18:15
Автосалон освободил самовольно занятый земельный участок в Московском районе
18:11
Дело захватчика заложников в московском банке передали в суд
18:04
Forbes считает Мордашова самым богатым бизнесменом в РФ
17:49
В НИИ скорой помощи госпитализировали еще одного шашлычника
17:43
Украина сдает в аренду часть Чернобыльской АЭС
17:35
В «Борее» откроется выставка работ особых людей
17:32
В Петербурге подорожают общественные туалеты
17:25
Минтранс предложил совместить Восточный скоростной диаметр и наземный экспресс
17:20
Общественная палата спросит МВД о ситуации с «делом Резника»
17:18
"Петр Великий" и "Дмитрий Донской" покинули Кронштадтский рейд
17:10
Водителям Петербурга подарят Тучков мост к новогодним праздникам
17:05
Кержаков: Приглашаю всех на стадион
16:59
Поклонская пригласила создателя «Матильды» на молитву о его же вразумлении
16:52
Эксперимент с досмотром петербуржцев в метро признан неудачным
16:46
В перечень бесплатно имплантируемых медизделий добавили протезы для мужчин
16:41
На Моховой из-за прорыва несколько автомобилей оказались в кипятке
16:37
От Сертолово до Cанкт-Петербурга могут запустить «Ласточки»
16:28
Депутаты МО «Екатерингофский» решили возить своего главу не только на Toyota Camry, но и бизнес-классом
16:25
Петербургский автохам, выдумавший нападение на себя, не признал вину
16:14
В поселке Торики построят водопровод и канализацию
16:07
Петербург просит у федерального центра 18,4 млрд рублей на дорожные проекты
16:01
Губернатор Ленобласти пригласил Варламова на кинофестиваль в Выборг
15:55
Полиция не арестовала наехавшего на прохожих финна
15:54
Петербургского бизнесмена будут судить за мнимое трудоустройство инвалидов
15:54
Весна закончилась в июле, но лета осенью в Петербурге не будет
15:46
Автомобиль въехал в толпу людей в Киеве
15:43
Смольный установил цену на мох и пни
15:40
Выходца из петербургской «кузницы летчиков-самоубийц» хотят посадить на 4 года
15:35
На подключение больниц к скоростному Интернету выделили почти 5,5 млрд рублей
15:34
Ожидаемый в России «Эмоджи фильм» разругали критики, но поддержала публика
15:30
Синопскую набережную затянуло паром из-за прорыва
15:25
«Ночлежка» проводит благотворительную акцию «Как пить дать»
15:15
Лобовое ДТП в Петербурге: водитель погиб, врезавшись в грузовик и легковушку
15:10
Экс главный тренер «Зенита-2» Радимов: Луческу врет
15:05
В Петербурге сокращается количество зарегистрированных дольщиков
15:00
Фурсенко: Мы очень любим и ценим Хави Гарсию
14:56
Петербург примет чемпионат мира по прыжкам на батуте - 2018
14:52
«ВКонтакте» прокомментировали запрет Роскомнадзора о сборе персональных данных
14:45
Пятеро россиян за выходные умерли в Турции
14:36
Нетребко опровергла данные о своем заработке
14:32
В Петербурге десантников не ограничат в покупке алкоголя 2 августа
14:29
«Зенит» и «Бней-Иегуду» будеть судить турок
14:25
На улице Мира у поляка угнали BMW X6
14:20
Медведев нашел лекарство для Путина, заболевшего «цифровой экономикой»
14:18
Военные корабли снова разведут Дворцовый и Благовещенский
14:04
У Ростелекома не отберут контракт на полмиллиарда для «Невской ратуши»
13:58
Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin
13:54
В Пулково полицейские вразумили троих подгулявших пассажиров
13:47
В Финляндию придут сильные грозы
13:42
Суд возвращается к делу об убийстве ректора СПбГУСЭ
13:39
Определено и награждено самое странное название книги 2017 года
13:35
Песков уточнил категории сокращаемых сотрудников дипмиссий США
13:30
СКА одержал крупную победу в первом контрольном матче
13:16
Суд отменил часть наказаний за нарушение правил безопасности в метро Петербурга
13:08
Скончалась звезда французского кино новой волны Жанна Моро
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
31.07.2017 18:21
28 Комментариев

Сокращение Штатов

Наш ответ на санкции – несколько сотен россиян, которые станут безработными. Охранников, переводчиков, электриков, политологов с хорошим английским.
Сокращение Штатов
www.mid.ru

Ответ России на санкции США не будет «зеркальным» даже по отношению к предновогодней высылке из Америки 35 российских дипломатов. Чтобы наказать Соединённые Штаты как можно больнее, Министерство иностранных дел потребовало от Госдепа сократить штат дипломатических представительств в России на семьсот с лишним человек. Безработными станут в итоге не американцы, а граждане России. Ещё одним ударом по Америке может стать увеличение срока оформления визы. Тоже для россиян.

Напомним, что на прошлой неделе обе палаты Конгресса США почти единогласно одобрили закон о новых санкциях в отношении России. Под ограничительные меры рискуют попасть и юрлица, помогающие подсанкционным компаниям совершать сделки, и родственники подсанкционных граждан. Под угрозой оказались международные проекты России, в частности – строительство газопровода «Северный поток – 2». В ответ на это МИД предписало посольству США прекратить пользоваться складами в Москве и дачей в Серебряном Бору с 1 августа, а с 1 сентября «привести количество дипломатических и технических сотрудников… в точное соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников технического персонала, которые находятся в США». Это означает, что штат должен быть сокращён до 455 человек.

Как объяснили «Фонтанке» неофициально в одной из американских дипмиссий, российские представительства в США почти не берут на работу американцев. Не только ключевых дипломатов, но и технический персонал выписывают с Родины. И там увольнение влечёт за собой высылку из Америки – как это было в декабре с 35 российскими сотрудниками.

Госдеп США нанимает американских граждан для работы в российских представительствах в основном на ключевые должности. На сайте Госдепартамента есть список этих «ключевых сотрудников». Всего в четырёх городах – Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – работают 62 таких человека, из них трое во Владивостоке совмещают по две должности. Ещё 4 места в Санкт-Петербурге вакантны, теоретически эти «американские» должности можно сократить без высылки кого-то на родину.

Почти все остальные сотрудники дипломатических представительств США в России, технический персонал, – граждане России. И даже если в штате есть американцы, они будут уволены в последнюю очередь. Приоритеты расставлялись при приёме на работу. Чтобы понять, кого Госдеп нанимал в России, то есть кто в первоочередном порядке вылетит, можно посмотреть в объявлениях о вакансиях. Два до сих пор висят на сайте посольства.

Генеральному консульству в Санкт-Петербурге, например, требуется электрик. Вакансия открыта до 1 августа. Среди требований к кандидату – среднее специальное образование, умение работать с чертежами, знание автоэлектрики и английский язык. Зарплата – около 77 тысяч рублей в месяц. В сумму входят премия и оплата расходов на питание.

В Москве как раз незадолго до принятия упомянутого закона о санкциях посольство начало искать водителя со средним образованием, навыками вождения большегрузов и автобусов, с 5-летним, как минимум, стажем безаварийной езды и с хорошим английским. Зарплата с учётом премий и надбавок на питание – 67 тысяч рублей в месяц. Судя по тому, что вакансия ещё опубликована, не нашли пока.

В июне этого года посольство в Москве искало сотрудника, который занялся бы исследованиями на тему военнопленных и пропавших без вести. В должностные обязанности входит работа в архивах и телефонные интервью. Требования – 2 курса университета, опыт проведения исследований, знание истории войн – в Корее, во Вьетнаме и Великой Отечественной, свободный английский. За работу по два дня в неделю предлагали зарплату 70 тысяч рублей в месяц.

В апреле посольство наняло ассистента по работе с социальными медиа. Требования к кандидату – два курса университета, трехлетний опыт аналитики или маркетинга в цифровых СМИ, беглый английский. Предлагали откликаться студентам. За полную рабочую неделю обещали зарплату 106 тысяч в месяц с учётом бонусов и «пайковых». В декабре 2016-го на 130 тысяч в месяц звали специалиста по делам культуры и прессы, на 80 тысяч – ассистента образовательной программы. В обоих случаях требовались высшее образование и свободный английский.

Сколько таких людей окажется на улице – пока точно сказать нельзя, потому что неизвестно точное число сотрудников дипмиссий США в России. «Фонтанка» обратилась с запросом в посольство США. «Мы не комментируем конкретные цифры», – ответила пресс-секретарь. Пресса на «родине» санкций, видимо, получала ответы в том же духе, так как газета The Washington Post публикует эти данные со ссылкой на отчёт Государственного департамента за 2013 год. Там сказано, что всего в посольстве и консульствах США в России работают 1200 человек. Таким образом, увольнению подлежат 755 сотрудников.

«Мы оцениваем воздействие, которое будет иметь такое ограничение, – комментирует ситуацию посольство в Москве. – Еще слишком рано даже пытаться строить догадки о том, каким образом это окажет влияние на работу консульской службы. Но вполне возможно, что это приведет к снижению оперативности консульской деятельности».

Бывший посол США в России Майкл Макфол ещё раньше предположил, что следствием такого сокращения штатов может стать, в частности, увеличение времени оформления американской визы. «Если это сокращение правда, русским придётся ждать неделями, если не месяцами, чтобы получить визу в США», – написал он в Твиттере.

Напомним, что в декабре 2016 года указом президента Обамы была введена новая порция санкций в ответ на кибератаки во время избирательной кампании, и тогда из Америки высланы были 35 сотрудников посольства РФ – граждан России. Подразумевалось, что эти 35 россиян не столько исполняли обязанности в рамках штатного расписания, сколько потворствовали кибернападению на американские выборы. Тогда президент Путин не только не выслал в ответ американцев из России, но даже позвал их на ёлку в Кремль.

Нынешний ответ на санкции готовили, как минимум, с 13 июля, когда законопроект о санкциях только был опубликован на сайте Конгресса США. Тогда пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила: если закон будет принят, Россия вышлет американских дипломатов, а то слишком много под этим прикрытием расплодилось шпионов.

В прошлый раз нечто похожее происходило во времена «холодной войны», тридцать лет назад – в 1986 году. Начал тогда Советский Союз: 30 американских дипломатов были обвинены в шпионаже и высланы из страны. В ответ США сделали ровно то, что сейчас российский МИД: объявили о сокращении штатов российских дипмиссий. Чтобы уравнять дипломатические корпуса двух стран, из Вашингтона и Сан-Франциско выдворили 55 человек. Причём американцы выставили список тех, кто должен покинуть их страну.

Теперь Россия проявила великодушие и списка из семисот с гаком человек составлять американцам не стала. Сами пусть решат, кого из россиян лишить работы. Это сокращение штатов уже назвали крупнейшим с 1917 года, когда миссии США в России просто были закрыты.

Ирина Тумакова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (28)
Dok-50
31 июля 2017 г. 20:15
Пожалуйста, объясните мне, каким образом, сокращение, в первую очередь, дворников, электриков и водителей,может негативно сказаться на сроке получения визы в США. 750 человек сокращают не в Питере и Москве, насколько я поняла, по всей России, от Москвы до Владика, какое-то количество мест вакантно, и никого не уволят. Самое странное, что ни кто точно не знает количество "русских" людей, работающих в посольстве и консульствах, ни наши спецушники, ни фирмачи. Как такое может быть?
archi77
31 июля 2017 г. 20:07
я думаю, ничего страшного. Современная РФ — не такой значимости страна, чтоб тут 1200 чел держать. Интересно -в Австралии или Индонезии сколько человек в американских дипмиссиях работает?
vredina
31 июля 2017 г. 20:01
Санитарный: Качественная пропаганда дорогого стоит.
Санитарный
31 июля 2017 г. 19:58
vredina:
Эти не пропадут, пристроятся на где-нибудь на Эхе, Газпром прокормит, правда вряд ли с бонусами и пайковыми.
неплохие зарплаты. "За работу по два дня в неделю предлагали зарплату 70 тысяч рублей в месяц."(С)
ardis
31 июля 2017 г. 19:53
sergeip: велфер в этом месяце не забыл получить?
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
asiarealtyinvest.com
31.07.2017 17:16

New Nordic Group объявила старт продаж в жилом комплексе на острове Бали

New Nordic Group, недавно открывшая офисы представительства в Москве и Санкт-Петербурге, объявила старт продаж апартаментов в своем новом жилом комплексе на острове Бали.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.07.2017 10:04

Банк «Санкт-Петербург» объявляет об установлении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» объявляет об окончании приема заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54

Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Сокращение Штатов
New Nordic Group объявила старт продаж в жилом комплексе на острове Бали
Депутаты МО «Екатерингофский» решили возить своего главу не только на Toyota Camry, но и бизнес-классом
Макфол пообещал россиянам проблемы с визами
Лидер эсеров просит ЗакС инициировать собственное расследование дела Резника
Россия «асимметрично» ответит на снос памятников в Польше
В России появится закон об уголовной ответственности за «карусели» на выборах
Путин: ВМФ вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом и пиратством
Посольство России в США отреагировало на заявление Госдепа о новых санкциях
Россия введет санкции в отношении сорвавших визит Рогозина в Молдавию лиц
Сокращение Штатов
Неприкасаемых больше нет
«Бизнес с обеих сторон хочет работать, но политики нам говорят – нельзя»
Рекордная такса депутата Смехова
Когда был Путин маленький…
Навальный и Стрелков – кто кого
Не до выборов
Почему в Петербурге взяток не берут
Как Милонова из духовной семинарии выгнали
"Русская связная" для Трампа
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Пилот МИГ-31 на Морском параде летел с туристическим навигатором Garmin

День ВМФ в Петербурге

«Бабушкины очки» как семейные скрепы

Новости компаний
asiarealtyinvest.com
31.07.2017 17:16
New Nordic Group объявила старт продаж в жилом комплексе на острове Бали
New Nordic Group, недавно открывшая офисы представительства в Москве и Санкт-Петербурге, объявила старт продаж апартаментов в своем новом жилом комплексе на острове Бали.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
28.07.2017 10:04
Банк «Санкт-Петербург» объявляет об установлении цены размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» объявляет об окончании приема заявок в рамках букбилдинга на размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
25.07.2017 11:54
Банк «Санкт-Петербург» и Солнцевский угольный разрез заключили кредитное соглашение
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и ООО «Солнцевский угольный разрез», входящий в Восточную Горнорудную Компанию, заключили кредитное соглашение
Аэрофлот
20.07.2017 15:56
Интерактивный отчет Аэрофлота получил высшую награду в конкурсе Vision Awards
Интерактивная версия годового отчета Аэрофлота за 2016 год получила высшую награду в области маркетинга — платиновую медаль международного конкурса 2016 Vision Awards в категории «Транспорт и логистика».
ФОРА-БАНК
03.07.2017 12:43
ФОРА-БАНК к своему 25-летнему юбилею подарил Петербургу парусный праздник
В год своего 25-летия АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) стал Генеральным спонсором серии международных парусных регат «Who is who»
УБРиР
29.06.2017 12:43
УБРиР включил лизинг в программу кредитования МСБ
Российский лизинговый рынок на фоне общего оживления экономики демонстрирует устойчивый рост: за 2016 год его объем, по оценкам аналитиков RAEX, увеличился на 36% и достиг 742 млрд рублей, при этом лизинговый портфель составил 3,2 трлн рублей.
УБРиР
26.06.2017 15:45
УБРиР запустил универсальную карту для бизнеса
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для предпринимателей компактный инструмент для работы с наличными деньгами предприятий — универсальную карту для бизнеса.
www.are.fi
19.06.2017 17:14
Аre Россия займется обслуживанием инженерных систем «Ленты»
После приобретения зданий гипермаркетов «К-Руока» у финской компании Kesko российский ритейлер «Лента» доверил техническое обслуживание инженерных систем своих новых объектов компании Are Россия, которая ранее выполняла эти же работы для предыдущего владельца.
maximumtest.ru
13.06.2017 10:00
Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии “Всероссийское родительское собрание 2017”, где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.