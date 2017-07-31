Forbes считает Мордашова самым богатым бизнесменом в РФ

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов 31 июля занял первое место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes.

Рейтинг составляется в реальном времени. Сейчас состояние Мордашова оценивается в $16,8 млрд, а состояние предыдущего лидера — главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона — в $16,3 млрд.

Как отмечает Forbes, Мордашов вышел на первое место в основном благодаря падению стоимости акций НОВАТЭКа, а не росту стоимости собственных активов, пишет RNS. Сейчас стоимость акций НОВАТЭКа составляет 608,5 рубля за бумагу, а на момент составления ежегодного рейтинга — 760 рублей.

В рейтинге Forbes за 2017 год Михельсон занимал первое место, тогда его состояние оценивалось в $18,4 млрд. Он возглавил рейтинг второй год подряд. Мордашов в рейтинге за 2017 год был на втором месте, его состояние оценивалось в $17,5 млрд.