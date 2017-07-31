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31.07.2017 17:45
28 Комментариев

Операторы скинули вызов ФАС

ФАС объявила войну сотовым операторам, отказавшимся снижать цены на внутрироссийский роуминг. Вне зависимости от исхода битвы проиграют потребители, уверяют участники рынка.
Операторы скинули вызов ФАС
Олег Харсеев/Коммерсантъ

Если внутренний роуминг отменить, связь подорожает на «доли копейки», утверждают антимонопольщики. Но в масштабах страны речь идет о миллиардах рублей. Операторы, чьи доходы и так находятся под давлением «пакета Яровой», станут перекладывать дополнительные издержки на абонентов, предупреждают эксперты.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ближайшие дни возбудит дело в отношении операторов «большой четверки» за установление монопольной цены в национальном роуминге, сообщил 31 июля в ходе пресс-конференции замглавы ведомства Анатолий Голомолзин. По его словам, ведомство так и не дождалось от «МегаФона», МТС, «Билайна» и «Теле2» предложений по корректировке цен, поэтому решило действовать.

В чем именно заключается установление «монопольной цены», чиновник не пояснил. Однако отметил, что, по оценке ведомства, в ряде случаев цены на роуминг «существенно превышают» затраты, которые несут операторы, и те, которые могли бы быть «в условиях конкуренции».

О намерении выровнять цены на звонки, СМС и интернет от Калининграда до Владивостока глава ФАС Игорь Артемьев заявил еще в сентябре 2016 года. Позднее он назвал «позором» ситуацию, когда москвичи вынуждены переплачивать за связь в Московской области и Крыму. Сегодняшнее заявление ФАС означает переход битвы за отмену внутреннероссийского роуминга в горячую фазу, считают эксперты.

На территории России есть два вида роуминга – национальный и внутрисетевой. В первом случае если в каком-то регионе нет сети конкретного мобильного оператора, услуги его абоненту предоставляет другая компания. Сейчас в России один такой регион — это Крым, где «большая четверка» не работает из-за угрозы санкций и тарифы устанавливают местные операторы. Под внутрисетевым роумингом понимается услуга связи в пределах одной сети в разных регионах страны. В этом случае звонки и СМС для абонента тоже дороже, чем в домашнем регионе.

Внутрисетевому роумингу антимонопольщики тоже объявили войну. 17 июля ФАС выдало операторам предупреждение с требованием в течение двух недель устранить разницу в тарифах для разговоров вне домашнего региона для более дешевых и более дорогих тарифов. По словам Анатолия Голомолзина, «мотивированного ответа» от операторов по этому вопросу не поступило. Если он не появится до середины августа, дело возбудят и по этому поводу. Чиновник выразил уверенность, что операторы пойдут на сотрудничество раньше, чем будет вынесено решение по обоим делам.

Из всех участников «большой четверки» по поводу инициативы ФАС высказался только «Мегафон». По словам операционного директора Анны Серебряниковой, исполнение требований антимонопольщиков по внутрисетевому роумингу в установленные сроки физически невозможно, так как «парализует IT-службы компаний на несколько лет».

Только «Мегафону» придется изменить порядка 3 тысяч тарифов по всей стране, а корректировка каждого занимает до пяти рабочих дней. Быстро пересмотреть корпоративные контракты, которые заключаются на срок от года до трех лет, также будет затруднительно.

«Изменение цен на связь в поездках по стране занимает месяцы, а то и годы. Страны ЕС готовились к отмене роуминга несколько лет», – сказала топ-менеджер. Если у ФАС возникнут вопросы в адрес «Мегафона», компания готова обсуждать их в судебном порядке, подчеркнула Серебряникова.

МТС, «Билайн» и «Теле2» отказались от официального комментария. Однако на условиях анонимности игроки высказывают солидарность с позицией «Мегафона».

«Копейка» к «пакету Яровой»

Несмотря на то, что идея уравнять стоимость звонков, СМС и интернета от Калининграда до Владивостока звучит красиво, потребитель от этого не выиграет, считают эксперты.

С одной стороны, отмена внутреннего роуминга будет выгодна тем, кто часто ездит по стране. Однако это только 20% абонентов от общего числа. «Причем, как показали результаты опроса, 90% и так пользуются пакетными предложениями, которые позволяют снизить услуги связи», – комментирует глава агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Однако за их разговоры придется доплачивать тем 80% абонентов, которые свой регион не покидают. «Принятие закона о персональных данных и «пакета Яровой» и так легло на телекоммуникационный бизнес миллиардными издержками. Операторы не могут платить за роуминг из своего кармана», – комментирует он.

«Сейчас внутрисетевой роуминг экономически оправдан: связь, как и продукты, не может стоить в разных регионах одинаково», – соглашается ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Его отмена даст возможность потребителям продавать сим-карты самого дешевого региона в местах с дорогой связью, что будет бить по доходам владельцев сетей.

Сами операторы напрямую не комментируют вопрос об изменениях цен, но косвенно подтверждают выводы экспертов. «Мы предоставляли и предоставляем разъяснения, почему снижение стоимости внутрисетевых звонков в поездках по стране в принципе невозможно. Печально, что операторы не были услышаны», – прокомментировала Анна Серебряникова. Более вероятным итогом может стать подорожание связи. «Уровень цен на связь в Европе на порядок выше, чем в России. Отчасти и потому, что потенциальные потери операторов уже включены в стоимость услуг, «размазаны» по остальным тарифам», – пояснила она.

ФАС признала такой сценарий вероятным. Однако подорожание других услуг связи вследствие отмены роуминга составит «доли копейки», заявила в интервью «РИА Новости» начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

По оценке Эльдара Муртазина, подорожание сотовой связи в России из-за отмены роуминга может составить 1%. «Если вы платите за связь 100 рублей в месяц, а будете 101 рубль, вроде бы не страшно. Но в масштабах страны речь идет о миллиардах рублей», – сказал он. Кроме того, блокировка продажи сим-карт дешевых регионов заставит операторов вложиться в дорогостоящее ИТ-решение, эти издержки также будут переложены на потребителя. «Своими действиями ФАС разгоняет цены на пустом месте», – комментирует он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (28)
Onegin-RUS
31 июля 2017 г. 19:42
На всех тарифах ввести пакет по РФ без роаминга. Сейчас у МегаФона он начинается с 550 р/мес. Сделайте на всех тарифах и всё.
Сандер
31 июля 2017 г. 19:35
Дарья Алымова:
"Уровень цен на связь в Европе на порядок выше, чем в России"
(Не факт. Друган из Лондона звонит мне с мобильного на мой мобильный — получается в 20-30-40 раз дешевле, если бы я звонил ему.)
Burma
31 июля 2017 г. 19:26
kareglazov: Может быть это очередные происки Обамы Трампа чмошника?
kareglazov
31 июля 2017 г. 19:21
Что за оккупационный режим в России? — Мировой экономический кризис: везде в мире цены на продовольствие падают, в России цены растут; — Стоимость нефти снижается: везде в мире бензин дешевеет, в России бензин дорожает; — Роуминг отменяют: везде в мире стоимость связи уменьшается, в России связь дорожает. Что за королевство кривых зеркал? Доколе?
Burma
31 июля 2017 г. 19:21
Сандер:
В Ленобласти есть районы, где 3/4G нет в принципе.
Есть.
Есть деревни, где жители ходят звонить на горку на окраине деревни
Есть.
Дер. Никулинская, если что. Подпорожский р-н.
Там поди еще нет ни ХВС, ни ГВС, ни канализации, ни трубы с природным газом?
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