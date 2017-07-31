Украина сдает в аренду часть Чернобыльской АЭС

Сооружения системы охлаждения атомной электростанции в Чернобыле можно взять в аренду на 49 лет. Фонд государственного имущества Украины предлагает разместить в помещениях солнечную электростанцию.

Как сообщается на сайте фонда 31 июля, общая площадь «Инженерного сооружения системы охлаждения объектов ЧАЭС» — около двух с половиной миллионов квадратных метров. Предполагаемая мощность электростанции — 100 МВт. Стоимость арендной платы пока не называется.

Напомним, 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на четвертом энергоблоке. Радиацией была заражена территория в радиусе 30 километров, из неё выселили практически всех жителей. Частично были заражены территории Белоруссии и стран Северной Европы. Остановка работы АЭС велась постепенно, и окончательно вырабатывать электричество она перестала в декабре 2000 года. Сейчас аварийный энергоблок станции защищён уже вторым саркофагом.