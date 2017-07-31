В Петербурге подорожают общественные туалеты

Впервые за шесть лет Водоканал Санкт-Петербурга поднимет плату за пользование городскими туалетами. С 1 августа за посещение возьмут тридцать рублей.

Как сообщает 31 июля пресс-служба ГУПа, цены на пользование общественными туалетами вырастут из-за инфляции — установленный тариф не менялся с 2011 года. При этом все существующие льготы сохранятся в прежнем объеме.

Сейчас за Водоканалом числятся 787 туалетов, их расположение можно посмотреть на сайте предприятия или в мобильном приложении. В ближайшее время планируется закупить еще 250 кабин.